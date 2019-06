Chiude la palestra Fulgor | troppe spese | concorrenza e pochi guadagni

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) La mitica, al centro della città, in via Goethe,: non riesce più a tirare avanti. Il fitness era la sua unica fonte di guadagno per poter allenare gratuitamente gli agonisti della box, pagare il mutuo concesso dal Credito sportivo per l’acquisto dei locali e gli stipendi dei tecnici e adesso, con ladelle moderne palestre a basso costo che si aprono nei dintorni, non ce la fa più. Lo racconta Fulvio Bufi sul Corriere della Sera. E’ uno dei luoghi che a Napoli hanno fatto la storia dello sport, rimasto quasi un luogo mitologico: “dove ancora ci si poteva illudere che il tempo dello sport non fosse passato. Dove il rumore dei pugni sul sacco, gli impulsi sonori del timer segnatempo, il sibilo cadenzato della corda che ruota nell’aria, erano rimasti uguali da sempre”. Vi hanno insegnato maestri di boxe come Geppino Silvestri e ...

