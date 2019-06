Casting per una serie tv Rai | prodotta da Bibi Film e per un progetto multimediale

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono aperti iper la ricerca di varie figure, di differenti età e caratteristiche, per la copertura di ruoli attoriali e come figuranti per una nuova fictiondallaper la Rai, ma anche per il reperimento di alcuni attori da inserire in undi tipoa cura di Bewow Group, una società di produzione specializzata new-media.Per unatelevisivaper le reti Rai dalla, un'importante casa di produzione principalmente orientata verso programmi etv, sono tuttora aperti ifinalizzati alla ricerca di varie figure, sia per la copertura di ruoli attoriali che come figuranti, sia semplici che speciali. Innanzitutto, si cercano uomini e donne di origine napoletana, domiciliati o con un appoggio a Napoli o nella Capitale, e di età compresa tra 20 e 60 anni. Si ricercano poi anche ragazzi tra 18 e 25 anni, ...

NotariMarcello : RT @maturahot: - kingGiuls : RT @jungkooks_moles: Ragazzi ho mandato l'iscrizione ai casting di #Amici , pregate per me e auguratemi buona fortuna perché se passo le se… - brunosvoice : RT @brunosvoice: Ma chi sono io per biasimare Naomi quando dice di essere rimasta incantata dal suo sorriso, la prima volta che lo ha visto… -