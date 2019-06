Brindisi | si taglia con un coltello e minaccia i familiari | fermato con il Taser

Brindisi - “taglia e sutura pezzi di carne in sala operatoria durante turno di lavoro”. Denunciato ginecologo : peculato e truffa : Si è esercitato in sala operatoria tagliando e suturando pezzi di carne di manzo e, secondo BrindisiOggi, anche parti di pollo. Con questa accusa un ginecologo dell’Asl in servizio all’ospedale Perrino di Brindisi è stato Denunciato dai carabinieri del Nas per peculato, abuso d’ufficio e truffa aggravata ai danni dell’Azienda sanitaria. La vicenda è emersa in seguito a un’ispezione e il medico è stato sottoposto a procedimento ...