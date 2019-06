Bari Indossa lo smalto rosa al lavoro Trans insultata e cacciata a spintoni

fanpage

(Di sabato 1 giugno 2019) Aurora ha ottenuto dal datore diil risarcimento dei danni morali per quanto subito. L'episodio in una sala ricevimenti della provincia di: la 22enne lavorava in nero come lavapiatti. L'Arcigay l'ha aiutata: "Nessun risarcimento in denaro vale la sofferenza di veder calpestata con violenza la propria identità"