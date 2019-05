MotoGp – Dovizioso e la Desmosedici Gp | poco feeling al Mugello | “problemi con il setup e

MotoGp - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Francesco Bagnaia piazza la zampata - Marquez non forza - Dovizioso 11° - Rossi solo 18° : La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco. Ad ogni modo ottimo venerdì ...

MotoGp - Risultati e Classifica FP2 GP Italia 2019 : Bagnaia firma il miglior tempo - Dovizioso 11° - Valentino Rossi 18° : Francesco Bagnaia ha timbrato a sorpresa il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro Italiano della Ducati Pramac è riuscito a precedere il francese Fabio Quartararo di 46 millesimi e Danilo Petrucci di 0.131. Più indietro tutti i big: Marc Marquez è sesto a 0.330 con la sua Honda preceduto da Maverick Vinales in sella alla Yamaha, Andrea Dovizioso si è fermato in undicesima posizione ...

14.11: I piloti fanno il loro ingresso in pista: Dovizioso entra con una coppia di medie, Valentino Rossi con due hard e Marquez con una hard sull'anteriore e una soft sul posteriore 14.10: SEMAFORO VERDE!!! 14.09: Condizioni perfette sul tracciato per girare e Valentino Rossi super acclamato 14.08: I piloti si stanno preparando ad entrare in pista per questo secondo turno

13.58: Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dovranno lavorare alacremente. Il forLIVEse, tra i favoriti della viglia, ha avuto un approccio un po' compassato e non è stato particolarmente veloce nel corso della prima sessione. 13.58: La superiorità messa in mostra dal centauro iberico è stata rilevante e pertanto spetteranno a lui i favori del pronostico.

Sul tracciato del Mugello andrà in scena un secondo turno importante per andare a definire gli assetti e la messa a punto delle moto della massima cilindrata. Marc Marquez, manco a dirlo, è stato già il protagonista delle libere 1. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha

MotoGp - Risultato e Classifica FP1 GP Italia 2019 : miglior tempo di Marc Marquez - indietro Dovizioso e Rossi : Il week-end del GP d’Italia di MotoGP si apre nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1, chiudendo in 1:47.558 il suo giro sul circuito del Mugello. Alle spalle del campione del mondo troviamo Danilo Petrucci, con un distacco di 0.193, e Michele Pirro a 0.246. Più lontani invece Andrea Dovizioso Valentino Rossi, rispettivamente decimo a 0.656 e dodicesimo a 0.798. Di ...

MotoGp - Dovizioso alza l’asticella : “l’obiettivo al Mugello è la vittoria. Problemi? Ecco cosa ci manca” : Presente in conferenza stampa al Mugello, il pilota della Ducati ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di vincere il Gran Premio In occasione del Gran Premio del Mugello, Andrea Dovizioso taglierà il traguardo delle 300 gare in carriera, un numero importante che certifica l’esperienza del forlivese nel Motomondiale. AFP/LaPresse Una coincidenza particolare, che il pilota della Ducati proverà a festeggiare con una bella ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “L’obiettivo è la vittoria al Mugello - ma i rivali saranno più forti rispetto agli ultimi anni” : L’attesa è ormai finita per gli appassionati Italiani di motori, che si apprestano a seguire l’attesissimo appuntamento del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale in programma sul meraviglioso circuito toscano del Mugello. Quest’oggi è andata in scena la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, con alcuni dei protagonisti più attesi che hanno rilasciato le prime dichiarazioni del weekend ...

MotoGp - GP Italia Mugello 2019 : Valentino Rossi e Dovizioso devono provarci. Marquez sempre il favorito : La staccata della San Donato, il destra-sinistra della Casanova-Savelli e il curvone della Bucine: sono solo alcuni dei tratti noti agli appassionati del Mugello, teatro del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il Circus fa rotta verso l’Italia e sulle colline toscane sarà come sempre un grandissimo spettacolo. Si riparte dall’uomo solo al comando Marc Marquez (95 punti) e dai suoi inseguitori Andrea Dovizioso (87 punti), Alex ...

MotoGp - Dovizioso promette battaglia al Mugello : “qui siamo competitivi - non ci accontenteremo” : Il pilota della Ducati ha affidato al sito ufficiale del proprio team le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello Andrea Dovizioso si prepara a vivere la gara numero 300 della sua carriera, un traguardo speciale che il pilota della Ducati taglierà in occasione del Gran Premio del Mugello, davanti ad un nutrito pubblico in rosso. AFP/LaPeresse Sul circuito toscano il forlivese ha già trionfato nel 2017, arrivando secondo lo scorso anno e ...

MotoGp - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Caccia alla seconda vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

MotoGp - la pazza idea di Gerhard Berger : coinvolti Andrea Dovizioso e… Valentino Rossi : Il grande capo della categoria DTM avrebbe voluto far sfidare i due piloti nella tappa di Misano, ma solo il ‘ducatista’ sarà al via Un’idea davvero clamorosa, che avrebbe aumentato vertiginosamente l’interesse dei tifosi intorno alla tappa DTM di Misano. Gerhard Berger infatti, il grande capo di questa categoria, ha accarezzato per alcune settimane l’idea di far sfidare Dovizioso e Valentino Rossi sulla pista ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati veloci ma per il Mondiale non basta : Lunedì’ di analisi, lunedì di bilanci. E’ un grande classico che, dopo gli eventi domenicali, ci si dorma un po’ sopra e si butti giù un’idea su quanto è accaduto. E’ il caso del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato celeberrimo di Le Mans la classe regina si è esibita e la replica di Jerez de la Frontera è andata in scena relativamente al nome del vincitore: Marc Marquez. Lo ...