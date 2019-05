L’Australia ha trovato un modo semplicissimo per evitare che la plastica vada in mare

essere-informati

(Di venerdì 31 maggio 2019) Nella scorsa estate, le autorità della città australiana di Kwinana hanno installato un nuovo sistema di filtraggio nella riserva di Henley. Questo sistema è incredibilmente semplice e utile. Sia il… L'articolohaunperche lainproviene da Essere-Informati.it.

ArnautovEv : L'Australia ha trovato un modo per salvare l'acqua dall'inquinamento da plastica (e possiamo fare lo stesso anche n… - Dimeneguarde : L'Australia ha trovato un modo per salvare l'acqua dall'inquinamento da plastica (e possiamo fare lo stesso anche n… - Siroblue : L'Australia ha trovato un modo per salvare l'acqua dall'inquinamento da plastica (e possiamo fare lo stesso anche n… -