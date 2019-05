Gigi D' Alessio | Il vincitore di The Voice deve andare a Sanremo

Enrico Ruggeri/ Video - la sua passione a servizio di D'Alessio - #TeamGigi - The Voice - : Enrico Ruggeri, The Voice of Italy 2019: il cantautore milanese sarà supercoach della semifinale nel team di Gigi D'Alessio

The Voice of Italy 2019 - la richiesta di Gigi D'Alessio : "Il vincitore dovrebbe andare a Sanremo" : Ai Knock Out di The Voice of Italy il cerchio si stringe. Sono solo 4 i talenti che avranno il pass per giocarsi il tutto per tutto alla finale di martedì 4 giugno prossimo. Gigi D'Alessio, giudice del talent show di Rai 2 al termine dell'esibizione del team guidato da Guè Pequeno ha espresso il suo parere sulla manche appena andata in scena e si lascia andare ad una richiesta diretta alla Rai senza troppi giri di parole: A The Voice manca ...

Da un padre di famiglia ti aspetti altro! Bufera su Gigi D'Alessio a The Voice : A causa della scelta di eliminare Elisabetta e far proseguire Eliza, Gigi D'Alessio sta ricevendo molte critiche sui social, in particolar modo sul suo profilo Instagram, dove la figlia Ilaria è scesa in campo per difendere il padre. Dopo la puntata di The Voice of Italy, sotto l’ultimo post Instagram del coach Gigi D’Alessio stanno fioccando commenti di delusione e disaccordo con l’ultima scelta fatta dal cantante partenopeo. L’ultima ...

Non ha lavoro - meritava di vincere! A The Voice Morgan contro Gigi D'Alessio : La puntata di The Voice of Italy si chiude con uno scontro tra due dei coach: a passare la Battle è Eliza G. contro Elisabetta Pia Ferrari. Morgan adirato per la decisione del collega, esprime la sua incredulità di fronte alla scelta di non far passare la ragazza, che al momento è senza lavoro.--La puntata di The Voice del 28 maggio si chiude con una polemica tra i due coach Morgan e Gigi D'Alessio. Già in precedenza durante la puntata, Morgan ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della sesta puntata. Scontro tra Morgan e Gigi D’Alessio - Elettra canta Altrove – Video : The Voice 2019 La sesta puntata di The Voice 2019 ha confermato che la vera forza del talent show di Rai 2 sono i coach, tanto distanti quanto in sintonia, al punto da offuscare spesso i talenti in gara. Tra Battle e penitenze, la scena è ancora tutta la loro. Ecco quali sono stati i momenti più significativi della serata. 1 – Nuovi abiti, nuova opening Coach e conduttrice si sono finalmente cambiati. E con i nuovi look (tutti in giacca e ...

The Voice - Morgan contro Gigi D’Alessio : “Mandi avanti una famosa e non una mamma di cinque figli?” : Nell’ultima puntata di The Voice è iniziata la “Battle” ed è stata una vera battaglia. Nella puntata dedicata agli scontri diretti all’interno dei team, che anticipa le semifinali di giovedì, i coach Morgan e Gigi D’Alessio non se le sono mandate di certo a dire in un’accesa discussione. A metterli l’uno contro l’altro è stata la “battaglia” tra Elisa Gaiotto, in arte Eliza G., e ...

«The Voice 2019» : volano stracci tra Morgan e Gigi D’Alessio : The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019Era inevitabile che prima o poi sarebbe successo, specie con due caratterini come i loro. Ed è così che Morgan e Gigi D’Alessio danno il via al primo vero battibecco di questa edizione di ...

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio canta Tuta di Felpa di Guè Pequeno (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio canta “Tuta di Felpa”, una versione romantica della hit di Guè Pequeno (VIDEO).The Voice è giunto alla puntata delle Battle, andata in onda ieri su Rai 2 e condotta da Simona Ventura, con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno sulle sedie girevoli e con nuovi vestiti. Oltre alla gara che ha visto i concorrenti dello stesso team sfidarsi a coppia per aggiudicarsi un posto ...

The Voice of Italy 2019 - Morgan non condivide le assegnazioni di Gigi D'Alessio : "Sminuisci i talenti - io li abilito ai capolavori" : Dopo settimane di calma ed armonia fra i coach di The Voice of Italy 2019, gli scontri della fase di Battles hanno fatto scattare i nervi dei due veterani della musica italiana che siedono sulle poltrone "più famose di Italia", Gigi D'Alessio e Morgan. Prima della lite accesa per la scelta del cantante partenopeo di mandare avanti un'artista con una carriera avviata all'estero, al posto di una giovane mamma di cinque figli, i due artisti ...

The Voice of Italy 2019 - scontro fra Morgan e Gigi D'Alessio : "Mandi avanti una famosa e non una mamma di cinque figli?" : Battle di nome e di fatto quelle di stasera, martedì 28 maggio 2019, a The Voice of Italy. Nella puntata dedicata agli scontri diretti all'interno dei team, che anticipa le semifinali di giovedì 30 maggio, i coach Morgan e Gigi D'Alessio non se le sono mandate di certo a dire. Due universi musicali a confronto che, nonostante le esibizioni combinate e i duetti che ci hanno regalato nella prima fase del talent show di Rai 2, sono entrati ...

Gigi D'ALESSIO/ Team : canta Gue e lascia il segno... - The Voice of Italy 2019 - : GIGI D'ALESSIO: ecco il suo Team a The Voice of Italy 2019: c'è spazio però anche per una interpretazione di uno degli ultimi brani di Gue Pequeno.

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio e Guè Pequeno cantano “Non Dirgli Mai” (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio e Guè Pequeno in un featuring inedito. cantano una versione di “Non Dirgli Mai” di Gigi D’Alessio (VIDEO)Nella quinta puntata delle Blind Audition di The Voice of Italy, in onda ogni martedì su Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Nelle serdie girevoli dei giudici abbiamo ritrovato Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan. Nella puntata c’è spazio anche per ...

Paga pegno! A The Voice of Italy Guè Pequeno canta Non dirmi mai di Gigi D’Alessio : Nell'ultima puntata a chiudere le Blind Audition è stato Guè Pequeno che deve Pagare pegno cantando una canzone di Gigi D'Alessio che si è seduto al pianoforte seguito da dall'altro giudice. “Ecco la fine di una brillante carriera da rapper” dice Morgan, mentre Simona fa entrare un pianoforte in studio e chiede a Gigi di andar a pianoforte ad ‘aiutare’ il suo collega. Sulle le note di “Non dirmi mai” Guè prende il microfono e ...

The Voice of Italy 2019 - 4a Blind Audition/ Diretta : Gigi D'Alessio completa il team : The Voice of Italy 2019, Diretta 5a puntata e concorrenti Blind Audition, 21 maggio: ultime Auditioni per Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.