Gf | Martina gelosa di Daniele e Taylor Mega | Chi devo uccidere per primo?

Gf - la Vignali gelosa del rapporto tra Martina e Daniele? - : Francesca Ajello Il rapporto di Daniele e Martina all'interno della casa del Grande Fratello è fatto da continui tira e molla. Valentina Vignali , come notato dagli altri concorrenti, mostra una certa insofferenza nei confronti della Nasoni: è gelosa ? Nonostante Martina e Daniele abbiano dichiarato di volersi allontanare per via di molteplici differenze caratteriali che li portano spesso a discutere, un filo rosso pare tenere uniti i ...

Grande Fratello 16 - Martina gelosa di Daniele e Valentina : "Nella vita reale ti prendo a sberloni!" : Il triangolo no, non lo avevo considerato? Martina sì, lo ha considerato eccome! La "ragazza dal cuore di latta" del Grande Fratello 16 non riesce a togliersi dalla testa Daniele, che nella casa di Cinecittà sembra nutrire interesse tanto per lei, quanto per la cestista Valentina Vignali. Questa situazione ambigua non consente a Martina di entrare pienamente in confidenza e di sciogliersi con il ragazzo, con cui è entrata in conflitto ...