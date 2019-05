ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Abbiamo scritto ieri dell’approvazione del nuovodi, dell’astensione di Micciché, Balata e Marotta e del voto contrario di. Oggi il Corriere della Sera spiega meglio quanto accaduto, parlando dello scontro tra Lega di Serie A e Figc consumatori proprio sulla nuova normativa. Miccichè aveva chiesto un rinvio della discussione a lunedì in modo da poter approfondire il testo, il presidente della Figcnon ha voluto perdere tempo, perché, per diventare esecutivo, ildovrà essere approvato dalla Giunta del Coni l’11 giugno. A causa di questo muro contro muro c’è stata l’astensione di cui abbiamo scritto. Il Corriere, però, spiega anche il motivo del voto contrario disu cui il comunicato di ieri della Figc non dava dettagli. Il presidente della Lazio si è opposto all’articolo che “prevede la decadenza ...

SSCNapoliNews : Codice di giustizia sportiva: Gravina accelera per frenare un golpe di Lotito - napolista : Codice di giustizia sportiva: #Gravina accelera per frenare un golpe di #Lotito Il Corriere della Sera spiega che i… - BrangeLuca : RT @FrancescoGhire2: Oggi è un giorno importante per la credibilità del calcio italiano. In Consiglio Federale è stato approvato il nuovo c… -