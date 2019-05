Super Smash Bros Ultimate arriva al Cinema con un Torneo

gamerbrain

(Di giovedì 30 maggio 2019) La bella stagione è alle porte, e alle porte del Multisala Victoriadi Modena ètothe Box Office, l’evento clou della stagione torneistica estiva di! La location d’eccezione è uno dei migliori multisala d’Italia, che per l’occasione sarà allestito a tempio dell’eSport. L’evento si svolgerà nella giornata di Sabato 8 Giugno 2019, dalle ore 10:00 alle 19:00, ma non è tutto! A seguire verranno trasmessi in diretta dall’E3 di Los Angeles, con commento in Italiano in loco, i campionati mondiali die Splatoon 2! Puoi immaginare cosa possa voler dire essere trasmesso LIVE su uno schermo di oltre 10 metri di grandezza con una sala gremita che urla il tuo nome mentre ? No? Allora cosa aspetti, organizza subito il tuo viaggio per Modena per ...

brenda94pino : RT @bpdnintendo: #NintendoSwitch - Edizione Speciale Super Smash Bros Ultimate - #LimitedEdition #eBay #Nintendo ? Ends in 5h ?? Last Price… - bpdnintendo : #NintendoSwitch - Edizione Speciale Super Smash Bros Ultimate - #LimitedEdition #eBay #Nintendo ? Ends in 5h ?? Last… - bpdlimited : #NintendoSwitch - Edizione Speciale Super Smash Bros Ultimate - #LimitedEdition #eBay ? Ends in 5h ?? Last Price EUR… -