Stop a multe e ritardi con Google Maps | segnalati autovelox ed incidenti

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si evolve ancora, rimasto anche per troppo tempo senza offrire la possibilità ai propri utilizzatori di essere informati circa la presenza su strada deglifissi e mobili. Vi avevamo parlato dell'avvio del rilascio di questa specifica feature appena qualche giorno in questo articolo dedicato, ed oggi torniamo sull'argomento, visto che ormai si può parlare di ufficialità. Come riportato da 'TechCrunch', il navigatore sviluppato dasomiglia adesso molto di più all'antagonista Waze (che include quella che è la probabilmente la sua caratteristica migliore dal lontano 2013), discostandosi da quella che finora era stata la sua natura puramente informativa (soprattutto relativamente agli esercenti nelle vicinanze). Tanti i Paesi coinvolti, dove da questo momento sarà possibile prendere visione difissi e mobili, oltre che dei limiti di velocità, il tutto ...

