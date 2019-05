Spinacine AIA ritirate dal mercato | lotti interessati e cosa fare in caso di acquisto

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si fa un gran parlare delleAIAdalinsieme ad un altro prodotto dello stesso produttore del settore food, ossia la Bigger Cotoletta di tacchino XXL. Doveroso dunque chiarire le motivazioni dell'intervento e pureè possibilenelin cui l'dei prodotti sia stato già effettuato in negozio. Precisiamo fin da subito che l'operazione è partita volontariamente dal produttore e non imposta come provvedimento dal Ministero della Salute, seppure quest'ultimo ha reso noto sul suo sito l'intervento per informare i consumatori. Resta il fatto che leAIAinsieme anche con la cotoletta di tacchino XXL non dovranno essere vendute, né consumate, perché controlli interni allo stabilimento di produzione hanno messo in risalto la possibile presenza di frammenti di plastica bianca nelle confezioni. Quali sono i...

