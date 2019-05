Sonnolenza diurna eccessiva? La colpa è anche dei geni

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Secondo una ricerca pubblicata su “Sleep”, coordinata da Tamar Sofer del Brigham and Women’s Hospital di Boston,la genetica influisce sulla, un disturbo che può rendere difficile lavorare, guidare e addirittura svolgere le normali attività quotidiane. L’analisi apre a nuove ricerche che potrebbero consentire di comprendere come fattori esterni (abitudini alimentari scorrette) possano influenzare direttamente il DNA, e condizionare lo stato di veglia diurno. Lo studio ha coinvolto due campioni indipendenti di individui – 619 e 483 adulti – focalizzando l’attenzione su una modifica genetica detta “metilazione”, l’aggiunta di un composto chimico chiamato “gruppo metile”: si tratta di una modifica epigenetica (“sopra” il gene e non nel suo codice) cruciale, perché influisce ...

