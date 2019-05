Scuola | insegnanti tra le professioni più colpite dal ‘burnout’

Scuola - via libera ai concorsi per 17mila insegnanti : Buone notizie per gli aspiranti insegnanti. C'è l'ok del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, alle procedure per il reclutamento di quasi 17 mila nuove maestre....

Scuola : docente Palermo - 'cappio a insegnanti deve farci paura' (2) : (AdnKronos) - Una vicenda di cui la docente ha parlato con i suoi studenti, "soprattutto con quelli di terza media che quest'anno hanno studiato il fascismo e le leggi razziali. Abbiamo analizzato il diritto allo studio, il diritto alla libertà d'insegnamento, l'articolo 21 della Costituzione e il f

Scuola : docente Palermo - 'cappio a insegnanti deve farci paura' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Siamo insegnanti se cominciamo ad avere il cappio questo comincia a farci paura ed è anche difficile da spiegare ai ragazzi. Se cominciamo a limitare anche l'insegnamento, non c'è più speranza per questo Paese". Così Antonella Severino, docente della Scuola Falcone di

Scuola : prof sospesa - Fratoianni 'centinaia di lettere di insegnanti impauriti' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Dopo il fattaccio della sospensione della docente di Palermo, continuano ad arrivarmi centinaia di lettere e messaggi di insegnanti, letteralmente schifati e impauriti per quello che è accaduto e che rischia di ripetersi". A scriverlo su Facebook è Nicola Fratoianni d

Sesso alla finestra davanti alla Scuola : «Non mi ero accorta che insegnanti e studenti mi guardavano» : Sesso alla finestra con vista scuola. Così una ragazza di 27 anni di Siena è stata denunciata dalla polizia per atti osceni. La giovane e il suo partner non avrebbero trattenuto la passione lasciandosi andare un po’ troppo. Le effusioni non sono passate inosservate, ma duravano da più di un mese. Secondo il racconto dei testimoni, infatti, la ragazza si mostrava alla finestra completamente nuda e in atteggiamenti espliciti con il ...

Scuola - salvi i 50mila insegnanti dei concorsi straordinari : La Corte costituzionale ha deciso che la partecipazione ai concorsi straordinari di circa 50mila candidati all'insegnamento nella Scuola secondaria è legittima, contrastando il Consiglio di Stato che aveva espresso riserve su un decreto che prevedeva un trattamento vantaggioso nel reclutamento speciale dei docenti fra coloro che sono titolari di abilitazione o di un dottorato di ricerca.Continua a leggere

Scuola - Salvini nella bufera : Affinati ‘Solo propaganda elettorale - insegnanti mai così soli’ : Il vicepremier Matteo Salvini vuole rigore e disciplina nelle scuole, oltre al ripristino del grembiule. Una proposta che sta sollevando un’ondata di polemiche. Ne ha parlato anche lo scrittore Eraldo Affinati, in un’intervista rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica’. Salvini rilancia il grembiule, Eraldo Affinati: ‘Con il sapere vanno eliminate le differenze’ Affinati non è d’accordo con il ...

Scuola - pugno di ferro contro la violenza sugli insegnanti : arriva la proposta di legge : Gli episodi di violenza di cui sono spesso vittima gli insegnanti (ultimo in ordine di tempo quello accaduto in un istituto scolastico di Lodi) hanno sollevato discussioni, anche in campo politico. A questo proposito, segnaliamo la proposta di legge presentata dalla Lega (primo firmatario l’onorevole Rossano Sasso) attraverso la quale si vuole dare un forte segnale in difesa della professione del docente. Violenze contro gli insegnanti, ...

Le note sul registro abolite a Scuola e gli insegnanti da rimettere in cattedra : - E il maestro che dirà? - Il maestro si lascia dire. E’ pagato apposta per brontolare tutti i giorni. “Le Avventure di Pinocchio” Mai sottovalutare Pinocchio e le sue avventure, anche se non sempre commendevoli, e soprattutto le riflessioni col suo amico Lucignolo, quando mettono sotto la lente d

Insultò i poliziotti - maestra licenziata : «Si è insegnanti anche fuori dalle aule di Scuola» ? : Respinto il ricorso per Flavia Lavinia Cassaro. Per il giudice «si è insegnanti anche fuori dalla classe. I docenti hanno compiti non solo legati all’istruzione ma anche educativi»

Scuola/ E insegnanti : cambiare la didattica si può - ma non con la burocrazia - : facile immaginare quante competenze, esperienze riuscite, soluzioni inedite vanno perdute nella SCUOLA in assenza di occasioni di confronto

L'intesa governo-insegnanti Il contratto Scuola rimane nazionale - freno all?Autonomia : Lo sgambetto a Veneto e Lombardia si è consumato all?alba di ieri. Giuseppe Conte aveva convocato i sindacati della scuola alle otto di martedì sera a Palazzo Chigi. Lo stesso...

Scuola - sospeso lo sciopero in programma il 17 maggio. Conte : "Stipendi degli insegnanti aumenteremo" : E' stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati del mondo della Scuola e il Governo, presenti il ministro dell'Istruzione Bussetti e il premier Giuseppe Conte. L'accordo prevede ...

Scuola - si apre la stagione dei concorsi : per migliaia di insegnanti caccia a 66mila posti : Sta per aprirsi una stagione di concorsi per gli aspiranti docenti della Scuola pubblica italiana. I prepensionamenti con Quota 100, infatti, daranno la possibilità a migliaia di docenti di poter ottenere una cattedra. Saranno due i concorsi ordinari che caratterizzeranno i prossimi mesi: il primo, in ordine cronologico, sarà quello che riguarderà la Scuola dell’infanzia e primaria che bandirà un totale di 16.959 posti; il secondo, che ...