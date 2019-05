Salvini | “Rousseau? Attesa bizzarra | Lega non ha tempo da perdere” E sfida M5s | “Stop a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Sono ottimista, spero in una marea di sì per Di Maio su Rousseau, così si può continuare ad andare avanti”. Così ha rivendicato, con tono sarcastico, Matteo, nel corso di una conferenza in Senato, in merito al voto degli iscritti M5s per confermare o meno lo stesso Di Maio come ‘capo politico’ del M5s. “O si torna a lavorare, o lanon hada perdere. Sto con rispetto aspettando la decisione su Rousseau,quest’di milioni di italiani. Rispetto l’organizzazione di qualsiasi partito, ma da domani stop ai litigi”, è poi tornato a minacciarenei confronti dell’alleato di governo.Ma non solo. Perchée lano ora il M5s pure sullo sblocca-Cantieri, con l’annuncio di un emendamento che intende ‘sospendere per due anni il Codice degli Appalti’. Dail governo ...

