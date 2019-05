Patrick Melrose potrebbe tornare con la seconda stagione | Benedict Cumberbatch che ne

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Colpo di scena per: concepita come miniserie fine a se stessa, lo show concon una.Lo annuncia Deadline, che svela i primi retroscena di questo cambio di rotta. Il team creativo dietrostarebbe pensando di riportare in vita la serie con un secondo ciclo di episodi. Chissà cosa ne pensa, fresco di Bafta per il ruolo del protagonista, sempre super impegnato tra cinema e televisione?Al momento l'attore britannico non ha commentato la notizia, perciò non resta che aspettare le prossime novità e capire se lasi concretizzerà o meno.è stata originariamente concepita come una serie limitata composta da cinque episodi; e ognuno di loro è basato su uno dei romanzi originali di Edward St Aubyn. Dato che per lo show sono stati sfruttati tutti i ...

