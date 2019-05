Ma che sta succedendo alla Procura di Roma?

Verona - dipartimento annulla la cattedra perché vince il candidato “sbagliato”. Tar gli dà ragione - ma nomina resta bloccata : Un ambito posto da professore associato, un concorso con un vincitore imprevisto e il pasticcio è fatto: a Verona una cattedra in letteratura francese diventa il simbolo di come a volte funziona (o meglio, non funziona) l’università italiana. Il dipartimento preferisce rinunciare al posto che aveva appena messo a bando piuttosto che assumere il candidato “sbagliato”. Ma questo strano “harakiri” accademico rischia di costare caro: ...

Di Battista ha annunciato che si candiderà tra 4 anni : "Io penso di candidarmi tra 4 anni. Il prossimo giro penso di candidarmi". Lo ha detto Alessandro Di Battista conversando con i giornalisti al termine dell'assemblea M5s sul futuro del Movimento. Di Battista ha anche promosso l'idea di una flat tax, bandiera della Lega. "Personalmente condivido la flat tax" dice dopo aver premesso: "Ho sempre detto che M5s avrà futuro se sarà capace di votare i provvedimenti" giusti per il Paese ...

Di Maio : aiutatemi con la Lega. Gelo con Di Battista che rinvia il tour : IL RETROSCENA ROMA Quando lo tirano su di morale è il primo a dire: «Abbiamo toccato il fondo, ora dobbiamo, e possiamo, solo rimbalzare». E dunque ripartire con una nuova...

Il chelsea ha conquistato l’Europa League : per Sarri primo trofeo in carriera : La notte europea regala al Chelsea di Sarri la conquista dell’Europa League 2018/2019. A Baku la squadra Sarriana batte 4-1

chelsea - è grande festa : delirio dopo la vittoria dell’Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Finale Europa League – Rudiger festeggia anche da infortunato : salta - balla e picchia tutti con le stampelle [VIDEO] : Antonio Rudiger ruba la scena durante la festa per la vittoria dell’Europa League del Chelsea: il calciatore tedesco, nonostante l’infortunio, ha esultato come un pazzo con le stampelle Nella Finale di Europa League tutta inglese, il Chelsea ha sconfitto l’Arsenal per 4-1, regalando a Maurizio Sarri il suo primo trofeo europeo. Durante i festeggiamenti, i giocatori del Chelsea si sono lasciati andare all’euforia ...

Volley femminile - Nations League 2019. Chirichella e Sylla : “Una buona Italia - nonostante il ko. Abbiamo bisogno di tempo” : Niente festa al PalaZoppas di Conegliano, l’Italia ha perso al tie-break contro gli USA nell’incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre sono volate sul 2-1 ma poi si sono fatte rimontare e sono incappate così nella prima sconfitta stagionale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la nostra Nazionale, priva di Paola Egonu out per febbre, poteva davvero fare il colpaccio contro le ...

Diletta Leotta in camerino : ecco la foto che conquista il web - : Ludovica Marchese Diletta Leotta fa shopping e si riprende nel camerino mentre prova un completo decisamente hot. ecco lo scatto che sta spopolando sui social Unica e inimitabile, Diletta Leotta è la donna che tutti gli uomini vorrebbero al proprio fianco. Tuttavia, la bionda presentatrice di Dazn resta un sogno per milioni di italiani, anche non necessariamente amanti dello sport. La Leotta, infatti, è molto seguita anche sui ...

Tottenham - finale di Champions allo stadio sul maxischermo : finale Champions stadio Tottenham – Il nuovo stadio del Tottenham è andato tutto esaurito in vista della finale di Champions League con il Liverpool. Nessun repentino cambio di sede, ma la gara sarà trasmessa nel nuovo impianto degli Spurs grazie a una proiezione su maxischermo. Come riporta l’Evening Standard, oltre 62.000 appassionati assisteranno all’incontro, proiettato […] L'articolo Tottenham, finale di Champions allo ...

Usa - Bce - Ue - banche e spread Italia - spettri di tempesta perfetta : Nessuno nel parterre di Piazza Affari vuole evocarla. Ma le fiammate dello spread di questi giorni con i rendimenti sui Btp decennali che sono risaliti sopra il 2,7%, ormai a pochi punti dai corrispettivi greci (penalizzando in Borsa le banche orfane della crescita economica) riporta il pensiero degli operatori alla tempesta perfetta del 2011 sul debito sovrano che si abbattè sull’Italia. Segui su affarItaliani.it

Antonella Clerici intenerisce e conquista i colleghi vip : ecco perchè : Antonella Clerici condivide due foto del passato e conquista i colleghi vip Antonella Clerici torna indietro nel passato e con un fotografia “vintage” conquista l’attenzione di alcuni vip e incassa i loro complimenti. Ma non solo, Antonellina Nazionale ha anche intenerito i colleghi con un altro scatto, particolarmente nostalgico. La bionda conduttrice si è divertita […] L'articolo Antonella Clerici intenerisce e ...

Eliana Michelazzo : «Da questa storia non ho guadagnato nulla - ho perso 100.000 euro». E allora perchè va ancora in tv? : Eliana Michelazzo A sentire le protagoniste del caso ribattezzato “Pratiful” sembra che nessuna ci abbia guadagnato nulla. E allora perchè lo avete inscenato – o retto il gioco – e ancora oggi non smettete di parlarne, verrebbe da chiedere. L’ultima a parlare di cifre è Eliana Michelazzo – stasera a Live – Non è la D’Urso – che smentisce i guadagni rivelati ieri da Pamela Perricciolo a Il ...

Russiagate - Mueller : “Se fossimo stati convinti che il presidente non avesse commesso reati lo avremmo detto” : “Se fossimo stati certi che il presidente non avesse commesso un reato lo avremmo detto”. Robert Mueller, il procuratore speciale che ha indagato sul Russiagate, in linea con le conclusioni del rapporto, ha spiegato che l’indagine non è riuscita a determinare una responsabilità dell’inquilino della Casa Bianca come quello di ostruzione della giustizia. “Dopo queste dichiarazioni è importante che il mio rapporto ...