Luigi Di Maio confermato capo politico M5s | “È solo primo passo | ora parte

Luigi Di Maio confermato capo politico di M5S con l'80% dei voti : Dopo una lunga giornata di voto online, i sostenitori del Movimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: con l'80% dei voti a favore, Luigi Di Maio continuerà ad essere il capo politico di M5S. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier con un post su Facebook:Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico. Con 56.127 voti e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato ...

M5s - Luigi Di Maio confermato con l'80% su Rousseau : un voto contro Alessandro Di Battista : La messinscena è finita, ecco il verdetto del voto sulla piattaforma Rousseau: Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5s con l'80% dei voti, rende noto il portale grillino ilblogdellestelle.it. Il risultato viene così presentato: "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle

Luigi Di Maio confermato capo politico del Movimento 5 Stelle dal voto su Rousseau : Il voto tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle. La decisione di votare sul ruolo del leader pentastellato è stata presa dallo stesso vicepresidente del Consiglio dopo le accuse ricevute in seguito alla sconfitta elettorale del 26 maggio.

Il voto su Rousseau e l'equilibrio impossibile che attende Luigi Di Maio : Scontato l'esito del referendum per confermare il capo, i Cinque stelle affrontano la batosta delle europee con un menù già visto. Chi si ricorda il video a tre sul caso di Quarto? Quarto, su Facebook la difesa Di Maio, Fico e Di Battista"

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo Toninelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm

Luigi Di Maio - sfogo estremo contro Alessandro Di Battista : "Dov'era - a fare il falegname? Poi torna qui e..." : In attesa del verdetto, inutile e già scritto, del voto sulla piattaforma Rousseau, fioccano i retroscena sulla guerra ai vertici del M5s. Guerra inquadrata perfettamente ieri da Matteo Salvini, il quale ha detto che se tra i grillini passa la "linea-Di Battista" l'esperienza di governo è terminata.

Luigi Di Maio nel panico - il "dettaglio" su Alessandro Di Battista : allora è tutto vero - è lui? : Tutti i sospetti cadono su Alessandro Di Battista. Nel clima di paranoia mista a delusione politica che circonda Luigi Di Maio dopo la batosta alle elezioni europee della scorsa domenica, si inserisce anche il "filone Dibba". In queste ore il capo del Movimento 5 Stelle è sotto processo due volte: s

Luigi Di Maio chiede compattezza : “Il Movimento 5 Stelle non perde mai - siamo noi contro tutti” : Mentre sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se confermargli o no la fiducia, Luigi Di Maio ha spiegato sul blog delle Stelle cosa si sono detti i parlamentari del Movimento 5 Stelle all'assemblea serale di ieri e ha sottolineato che Alessandro Di Battista e Roberto Fico per lui sono "fratelli e compagni di viaggio".

Oggi gli attivisti del Movimento 5 Stelle voteranno per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Oggi è il giorno della verità per Luigi Di Maio, che ha chiesto agli attivisti del Movimento 5 Stelle di decidere se lo vogliono ancora come capo politico. Si vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 20, mentre ieri sera il ministro del Lavoro ha incassato l'appOggio dei parlamentari pentastellati.

Luigi Di Maio si porta il nemico in casa : "Decideranno loro quattro" - fine politica a un passo : Sarà costretto a portarsi il "nemico in casa", Luigi Di Maio. È il prezzo da pagare per restare in sella al Movimento 5 Stelle, almeno fino alla prossima, possibile crisi politica o batosta elettorale. Il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau di oggi pare un pro-forma, nessuno punta davvero

GianLuigi Paragone ed Emilio Carelli processati dai fedelissimi di Di Maio : "Fetenti e opportunisti" : "Non voglio sentirli questi fetenti". Come prevedibile, l'assemblea del Movimento 5 Stelle che deve discutere sul futuro di Luigi Di Maio come capo politico si trasforma in una guerra civile tra fedelissimi del vicepremier e dissidenti, sempre più numerosi e insospettabili. Tra questi ultimi, ad ese

M5s - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Luigi Di Maio - retroscena sull'assemblea M5s : "Piglio schiaffi solo io - volete andare a casa?" : "Mi avete lasciato solo". Luigi Di Maio, alla faccia della "famiglia", come chiama i parlamentari del M5s riuniti in assemblea, si scaglia contro i compagni grillini che ora lo processano per il drammatico flop alle elezioni europee. Oggi voterà la piattaforma Rousseau, e salvo clamorose sorprese il

“Luigi Di Maio è un uomo di grande coraggio” : Il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio esprime il suo pieno sostegno a Luigi Di Maio come capo politico del Movimento Cinque Stelle… Una grande coerenza e rispetto per i principi del Movimento. Questo il giudizio lusinghiero nei confronti del ministro del lavoro da parte di Davide Casaleggio: “Apprezzo sempre le scelte coraggiose e in questo caso ancora di più perchè la decisione di Luigi mostra non solo ...