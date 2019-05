Judgment si mostra in un nuovo video incentrato sui combattimenti

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) SEGA ha pubblicato un nuovissimo trailer del suo prossimo titolo,. Il trailer si incentra sul combattimento ein particolare tutti gli stili che il protagonista, Yagami, può utilizzare per sconfiggere i suoi avversari.Come si può notare daldisponibile in calce a questo articolo pubblicato da Twinfinite, Yagami ha uno stile di combattimento molto versatile che gli consente di affrontare i vari nemici che troverà lungo la strada.Recentementeè stato sotto l'occhio del ciclone in Giappone per via dell'attore Pierre Taki. Taki infatti è stato arrestato dalla polizia giapponese per possesso ed uso di sostanze stupefacenti. Il gioco è stato prontamente rimosso dagli scaffali e in seguito, attraverso una patch, le sembianze e la voce del suo personaggio sono state modificate.Leggi altro...

