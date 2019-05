È stato condannato Edoardo Rixi

Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nel processo 'Spese pazze' : Il viceministro alle Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi,è stato condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado nell'ambito del processo noto come 'Spese pazze' in Regione Liguria. La sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha inflitto una pena più gravi di un mese rispetto alla richiesta del pm Francesco Pinto, che era stata di 3 anni e 4 mesi. Rixi, ...

Innocent Oseghale è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro : Innocent Oseghale – il 30enne nigeriano arrestato dopo la morte a Macerata di Pamela Mastropietro – è stato condannato all’ergastolo, in primo grado, per omicidio e occultamento di cadavere. La sentenza è stata emessa dopo una seduta di cinque ore dai

Liviu Dragnea - leader del partito di maggioranza in Romania - è stato condannato in appello a tre anni e mezzo di carcere per abuso d’ufficio : Liviu Dragnea, leader del partito socialdemocratico rumeno e presidente della Camera dei deputati, è stato condannato in appello a tre anni e mezzo di carcere per abuso d’ufficio. Dragnea era stato condannato nel 2018 per fatti risalenti a un periodo che

Un uomo francese è stato condannato a morte in Indonesia per traffico di droga : Un tribunale Indonesiano ha condannato a morte il 35enne francese Felix Dorfin, che era stato arrestato a settembre dopo essere stato sorpreso con tre chilogrammi di droga, tra cui ecstasy e anfetamine nella sua valigia, all’aeroporto di Lombok, un’isola turistica vicino

Un ex agente della CIA è stato condannato a vent’anni per aver venduto segreti militari alla Cina : Kevin Mallory, ex agente della CIA, l’agenzia di spionaggio internazionale del governo federale degli Stati Uniti, è stato condannato a vent’anni di prigione per aver venduto segreti militari alla Cina tra marzo e aprile del 2017. Mallory ha 62 anni

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Italiano condannato negli Emirati - la Farnesina : "E' stato graziato" | In carcere dal 2018 : L'imprenditore Massimo Sacco, che era detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Maggio : Grandi acquisti. Il ras di Messina - arrestato nel 2014 e condannato in primo grado : Neopadani Il Carroccio siculo recluta l’intera famiglia Genovese Messina – Il condannato Francantonio, ex dem oggi azzurro, sostiene alle Europee l’indagato Attaguile di Antonello Caporale La fascista antifascista di Marco Travaglio Per capire l’importanza che in politica, nei momenti più drammatici, hanno i gesti, i segnali e gli esempi, bisogna leggere l’ultimo libro di Antonio Padellaro: Il gesto di Almirante e Berlinguer. Uno era ...

Italiano condannato negli Emirati - la Farnesina : "E' stato graziato" | Era in carcere dal 2018 : L'imprenditore Massimo Sacco, che era detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni

Italiano condannato a Dubai - la Farnesina : "E' stato graziato" | Era in carcere dal 2018 : L'imprenditore Massimo Sacco, che era detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni

21 : 10 | Italiano condannato negli Emirati - la Farnesina : "E' stato graziato" : 09.05.2019 - E' stato graziato e rientrerà nei prossimi giorni in Italia Massimo Sacco, l'imprenditore Italiano condannato a 27 anni e detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti. Lo hanno confermato fonti della Farnesina, precisando che la grazia è stata concessa dall'emiro Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Il fondatore di una grande azienda farmaceutica americana è stato condannato in un processo legato alla “crisi degli oppioidi” : John Kapoor, fondatore ed ex amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Insys Therapeutics, è stato condannato in un processo che aveva a che fare con la crisi causata dalla recente diffusione di farmaci oppioidi e droghe affini ((gli oppioidi sono prodotti in maniera sintetica;

Giulia Bongiorno di ferro : "Armando Siri resti al suo posto. Non è stato condannato" : "Armando Siri resti al suo posto". Giulia Bongiorno non usa mezzi termini sul caso del sottosegretario alle infrastrutture leghista indagato per una presunta mazzetta: "Siri è stato trattato dai media come un condannato definitivo, mentre è un indagato per fatti di corruzione che ha subito chiesto d

Perché Julian Assange è stato a condannato a 50 settimane di carcere : La sentenza emessa dal tribunale londinese di Southwark per una violazione dei termini della libertà provvisoria risalente al 2012, l’anno in cui il fondatore di Wikileaks si nascosè nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra dove è stato arrestato il mese scorso.