Condannati i clienti del 35enne che vendeva la fidanzata sedicenne per sesso

(Di giovedì 30 maggio 2019) La quinta sezione della Cassazione ha confermato le condanne del processo contro Dario Nicolicchia e altri imputati che, a Palermo, avrebbero avuto rapporti sessuali a pagamento con una minorenne, sfruttata dall'ex commesso di un negozio di informatica. Nicolicchia, 35 anni, si sarebbe fatto pagare da 50 a 300 euro per "concedere" la propriaa uomini anziani o comunque attempati: lui ha avuto nove anni, anche con l'ipotesi di violenza sessuale nei confronti di un'altra ragazzina, una tredicenne che stava per avviare sullo stesso mercato. L'imputato, che aveva ottenuto gli arresti domiciliari poche settimane fa, tornerà in carcere. In cella potrebbe andare pure Andrea Verdicaro, titolare di un sexy shop di via Cappuccini, condannato a due anni e otto mesi: il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sono state invece rigettate le altre sei ...

