100 anni fa l’eclissi totale di Sole dimostrò la Relatività di Einstein e il suo genio

La dieta di Matilda per vivere 100 anni : Da anni dietologi e nutrizionisti si battono per insegnarci a mangiare in modo sano e corretto attraverso regimi alimentari completi e bilanciati, sempre però tenendo sotto controllo le temutissime calorie. Frutta e verdura di stagione rappresentano un vero e proprio “must”, la combinazione perfetta per mantenere l’organismo attivo e vitale promuovendo una spiccata azione detox. Allo stesso modo è consigliata anche l’assunzione di carne e pesce, ...

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'colpiti frutta - grano - vigneti - danni per oltre 100mila euro' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - frutta, grano, vigneti. La Coldiretti Sicilia procede alla conta dei danni causati dall'ondata di Maltempo fuori stagione che in questi giorni ha colpito l'isola. "Centinaia di chili di nespole spaccate e ancora non maturate a causa della pioggia e delle basse temperat

100 anni di Liberace - eccentrico - esagerato - amatissimo : eccentrico, sfarzoso, ambiguo, ma soprattutto ricco di talento: Valentino “Lee” Liberace (pronunciato “Liberàci” dagli americani) è stato un’icona pop degli Stati Uniti. Eccellente pianista, showman ineguagliabile, dagli anni ’50 fino alla morte nel 1987 è stato un nome da sold-out assicurato nei teatri e una star della televisione. Wladziu Valentino prima di Liberace Figlio di madre ...

Citroën 19_19 - Elettrica e autonoma per i 100 anni del marchio : Per celebrare il proprio centenario, dopo la Ami One la Citroën ha presentato la 19_19 Concept, un prototipo elettrico a guida autonoma creato come manifesto dell'innovazione. Una vettura fuori dagli schemi, che fa della tecnologia e dell'innovazione le proprie raisons d'tre. Proprio come la piccola concept pensata per la mobilità urbana, anche la 19_19 sfrutta soluzioni tecniche all'avanguardia, in questo caso maggiormente orientate al confort ...

Al Salone di Torino “100 Citroën per 100 anni” : In attesa del ‘Raduno del Secolo’, momento clou delle celebrazioni per il Centenario organizzato dai collezionisti internazionali Citroën il prossimo luglio a La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir), il 22 giugno i club Citroën italiani raggiungeranno Torino, in occasione del Salone dell’auto Parco Valentino, per il loro raduno nazionale, nel corso del quale festeggeranno i 100 anni della […] L'articolo Al Salone di Torino “100 Citroën ...

I 100 anni della tuta - l’all-in-one che sta bene non solo alle celeb : Katy Perry La Double JAnne HathawayAmerican VintagePryanka ChopraChiara BoniGemma ChanPatrizia PepeVanessa HudgensSemicoutureOlivia CulpoStella McCartneyScarlett JohanssonZaraTracee Ellis RossSisleyPixie LottAnntianCara DelevingneNorma KamaliEmma StoneDolce&GabbanaGigi HadidAlice and OliviaGal GadotMax MaraAmal ClooneyFleur du malNicole ScherzingerElisabetta FranchiLupyta Nyong'oHalpernMargot RobbieSaint LaurentRita OraM MissoniSophie ...

Save the Children compie 100 anni e pubblica un nuovo dossier : “420 milioni di bambini vivono in aree di conflitto” : Nonostante il dimezzamento della mortalità infantile e del numero di minori tagliati fuori dalla scuola primaria, nonostante la vittoria contro la poliomielite, che negli anni 70 uccideva mezzo milione di minori ogni anno e i progressi fatti negli ultimi decenni, ancora oggi un bambino su due nel mondo è minacciato da guerre, povertà e discriminazioni. Mentre un bambino su cinque vive in aree di conflitto: sono 420 milioni, un numero in crescita ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 dopo Quota 100 - Lega “pronti in 3 anni” : Pensioni ultime notizie: Quota 41 dopo Quota 100, Lega “pronti in 3 anni” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le misure del governo in programma per i prossimi anni. dopo Quota 100, che ricordiamo avere carattere transitorio, sarà la volta di Quota 41 per tutti, obiettivo finale del governo più volte dichiarato. Ma ci sarà spazio anche per Opzione Donna e per l’ultima salvaguardia degli esodati. Ne ha parlato il ...

Citroen C1 ‘Origins’ : un’edizione limitata per festeggiare i 100 anni del marchio francese : Citroën C1 si rinnova con la versione “Origins”, elegante ed esclusiva, fa parte di un’intera gamma trasversale, creata per celebrare i cent’anni di una marca audace e visionaria Citroën C1 si è conquistata fin da subito il ruolo di grande protagonista della mobilità urbana, grazie alle sue caratteristiche di vettura pratica, accessibile, confortevole e rispettosa dell’ambiente che la circonda. Nata nel 2006, è la city car che ha ...

Storico bar pratese passa ai cinesi : cambio di gestione dopo 100 anni : 'La mia famiglia ha gestito questo bar dall'inizio del secolo scorso, ormai sono 100 anni. Ma da agosto lasceremo ad un ragazzo cinese . Siamo stanchi di essere puniti per il degrado al posto dei veri ...

Citroën - 100 anni di storie e aneddoti : 6a puntata : È l'anno del centenario per Citroen. Una storia quella del marchio francese costellata da modelli come la 2CV o la DS o innovazioni, le celebri sospensioni pneumatiche, conosciuti da tutti ma anche ...

Peppino Impastato - dai 100 Passi al depistaggio : cinque libri per conoscerlo 41 anni dopo l’omicidio : Il 9 maggio del 1978 a Cinisi (Palermo) viene ucciso dalla mafia Giuseppe Impastato, un giovane giornalista e militante di Democrazia Proletaria. Peppino era nato in una famiglia mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia del paese Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. ...

Cassis e Guterres festeggiano 100 anni OIL