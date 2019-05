WhatsApp | come evitare di essere spiati in chat

Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin : L'era dei pagamenti digitali su WhatsApp è sempre più vicina: Mark Zuckerberg registra in Svizzera una nuova azienda, Libra, e la possibilità di pagare tramite Global Coin in un battibaleno non è più un lontano miraggio. L'articolo Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin proviene da TuttoAndroid.

Gradita novità per gli sticker WhatsApp : come appariranno gli adesivi in anteprima : Sempre più utenti non possono fare a meno degli sticker WhatsApp e non mancano di utilizzarli in più occasioni. Gli sviluppatori non hanno preso per nulla sottogamba la popolarità degli adesivi e proprio per questo motivo non mancano di contribuire a migliorare una simile funzione rendendola più fruibile ed immediata. Giusto chiarire subito che le novità relative agli sticker WhatsApp non riguardano la pubblicazione di qualche nuovo set di ...

Come lasciare un gruppo WhatsApp senza farsi odiare : Non polemizzareNon parlare con una sola personaEvita i temi spinosiNon scrivere a orari improbabiliTrova la giusta misuraNon postare inutili cateneContieni i messaggi vocaliSii sinteticoNon unire perfetti sconosciutiCongedati sempreRispondete citandoI gruppi pubbliciSe uscire da un gruppo WhatsApp vi mette così tanta ansia che vorreste nascondervi in un panino Come ha fatto Katy Perry, non preoccupatevi. Il vostro sentimento infatti è lo stesso ...

Elezioni 26 maggio 2019 : Facebook spiega come usare WhatsApp : Elezioni 26 maggio 2019: Facebook spiega come usare WhatsApp Elezioni 26 maggio 2019: a pochi giorni dal voto Facebook come una sorta di capofila dei grandi gruppi da cui passano le informazioni provano a combattere con le loro piattaforme disinformazione e false notizie. È di pochi giorni fa la notizia della cancellazione da parte di Facebook di pagine accusate di rilanciare fake news a scopo propagandistico. Elezioni 26 maggio 2019, ...

Ecco come sarà la pubblicità su WhatsApp - in arrivo nel 2020 : Arriverà nel 2020 la pubblicità su WhatsApp, che al momento rimarrà confinata all'interno delle storie. Ecco come sarà. L'articolo Ecco come sarà la pubblicità su WhatsApp, in arrivo nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta : modalità scura su Android in arrivo - come cambia : WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli ...

WhatsApp - come difendersi dalle spie : Non c’è un modo per prevenire l’attacco di Pegasus nemmeno con i software antivirus. L’unico modo per difendersi dalla falla Whatsapp è aggiornare

Colpiti dal virus WhatsApp con le chiamate? Come cercare di capirlo in 3 passaggi : La faccenda relativa al virus WhatsApp veicolato attraverso le chiamate dell'applicxazione di messaggistica è stata senz'altro l'assoluta protagonista di questa settimana: Come abbiamo avuto modo di raccontare, il pericolo reale è riconducibile ad uno spywerwe sviluppato da una società israeliana con l'obiettivo di entrare nei device di poveri malcapitati e semmai rubare preziosi dati sensibili. Ad oggi, la stessa WhatsApp non ha fatto sapere ...

WhatsApp e il virus che spia il telefono : come difendersi : Truffe su WhatsApp, ecco cosa non devi cliccareSicurezza dell'account Scadenza o pagamento di WhatsAppMessaggi audio da ascoltareServizi aggiuntivi per i VipNuove emoji ed emoticon da scaricareBuoni sconto da aggiudicarsi/1Buoni sconto da aggiudicarsi/2Straordinari premi a estrazioneBuoni e "regali" governativiLa multa da 100 euroLa morte di Gigi BuffonI documenti al corriereMusulmani contro il NataleLa passata MuttiIl network delle panzaneUna ...

Virus WhatsApp 2019 : Android e iPhone - come eliminarlo e cosa fare : Virus Whatsapp 2019: Android e iPhone, come eliminarlo e cosa fare Un pericoloso Virus capace di infettare il nostro smartphone, Android o iPhone è indifferente, utilizzando come canale il noto servizio di messaggistica Whatsapp. Basta una chiamata per far partire l’attacco e attivare lo spyware, che sarebbe in grado, secondo le ultime notizie, di controllare il dispositivo da remoto, di avere accesso a messaggi ed e-mail, nonché di rubare ...

Come capire se siamo stati spiati attraverso WhatsApp : Whatsapp invita con urgenza i suoi utenti ad aggiornare l'app di messaggistica istantanea, dopo aver scoperto che una falla nei suoi sistemi è stata usata per condurre delle operazioni di spionaggio. Responsabile ne sarebbe la società israeliana Nso Group, sotto accusa per aver fornito software di spionaggio a governi illiberali che l'hanno utilizzato per monitorare i telefoni di attivisti per i diritti umani. Secondo quanto riportato dal ...

WhatsApp - il virus che infetta con una chiamata : cosa fare e come aggiornare l’app La falla|Chi c’è dietro l’attacco : Ancora non si sa quanti utenti hanno subito un attacco dello spyware. aggiornare subito l’applicazione è il primo consiglio dell’azienda

WhatsApp - scoperta una falla : cosa è successo e come aggiornare il sistema : Whatsapp ha scoperto una falla nel proprio codice che consentiva di installare uno spyware su Android e iOS semplicemente chiamando la vittima. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il software era in grado di installarsi nel sistema operativo attraverso le chiamate vocali, senza lasciare traccia e senza aver bisogno che l'utente rispondesse al telefono. Una volta installato, il virus può accedere alla fotocamera e al microfono dello ...

WhatsApp : come si è verificato l’attacco hacker e come tutelarsi : Si stanno delineando più chiaramente i dettagli dell’attacco hacker subito da WhatsApp, di cui si è avuta notizia nella notte. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’attacco ha sfruttato una vulnerabilità dell’app di messaggistica che era nota agli sviluppatori di WhatsApp da inizio maggio. La falla, documentata a questa pagina ufficiale, si appoggiava a un bug nella funzionalità di chiamate audio dell’app, tecnicamente un ...