Pronostico Cordoba vs Osasuna | Segunda Division 31-05-2019 e Info

(Di mercoledì 29 maggio 2019), 41^ giornata, analisi edi, venerdì 31 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Dopo la festa per il ritorno in Liga con tre giornate d’anticipo a distanza di due anni, l’farà visita al già retrocesso. All’andata i ragazzi di Elustondo vinsero 3-1. Non bastò il momentaneo gol del pari firmato da Federico Piovaccari a evitare il pesante passivo del.Come arrivano?Ilè già retrocesso e non ha più motivazioni. Nonostante le 11 reti messe a segno dal bomber italiano Piovaccari, si trova in terzultima posizione ed hanno la peggior difesa del torneo cadetto con 74 reti subite dopo quaranta giornate. Nonostante il rendimento deficitario, nelle ultime due partite casalinghe ha ottenuto due vittorie: la prima a tavolino con il Reus Deportiu, mentre la seconda dopo uno ...

