Pamela Prati gate | Mara Venier e la Lucarelli ' demoliscono' l' ex soubrette del Bagaglino

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Si è sentita presa in giro, e non è la sola, oltre che responsabile di ciò che è seguito alla sua intervista fino a culminare nel cosiddetto '-Caltagirone' o 'ful', sulla falsa riga di Beautiful: soddisfatta dell'edizione di Domenica In appena conclusa,ha un unico cruccio: la chiacchierata in studio fatta con, la vorrebbe proprio cancellare perché è stata un bluff. In quel contesto, come pure in altri programmi, l'ex showgirl delaveva annunciato le nozze con il fantomatico Mark Caltagirone, senonché lo sposo non esiste come la stessa protagonista ha confessato solo qualche giorno fa a Verissimo. A 'zia', laha raccontato un cumulo di bugie. Segnalate con pungenti articoli anche da Selvaggiache su Il Fatto quotidiano in edicola oggi, ne elenca di nuove. Il caso mediatico più assurdo degli ultimi anni che ha ...

CremoniniCesare : Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati - trash_italiano : ESCLUSIVO: le vere confessioni di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati - Pinucciosono : Berlusconi rieletto Pamela Prati ospite a 'chi l'ha visto?' La Lega primo partito in molte città del Sud Il Pd seco… -