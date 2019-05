Nati oggi | ecco chi compie gli anni in giugno

Boxe - Europei Junior 2019 : dei quattro azzurri impegNati oggi tra uomini e donne ne passano due : Nella terza giornata degli Europei Junior di Boxe 2019 in corso di svolgimento a Galati, in Romania, sono quattro i nostri portacolori saliti sul ring, tre uomini e una donna. Nel settore maschile passa il turno, nei 46 kg, Angelo Grazioso, che batte l’ungherese Koloszar per 5-0. Sconfitti, invece, Mariano Buzzi (54 kg) e Gabriele Miceli (60 kg), per decisione unanime, dallo svedese Fredriksson e dal turco Kalkan rispettivamente. Per ...

Uomini e Donne oggi : Andrea e Natalia baci appassioNati - Klaudia piange : Uomini e Donne oggi, Andrea Zelletta va a riprendere Natalia ma il gesto fa scoppiare in lacrime Klaudia Torna oggi, giovedì 22 maggio, una nuova puntata di Uomini e Donne. In questa puntata vedremo cosa è successo nei troni di Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. Se i tre tronisti (Angela Nasti in aggiunta, ndr.) sono […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Andrea e Natalia baci appassionati, Klaudia piange proviene da Gossip e Tv.

Italia-Germania - Nations League volley femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si conclude questo pomeriggio il cammino della Nazionale italiana nella prima tappa della Nations League 2019 di volley femminile. La formazione azzurra scenderà in campo contro la Germania per provare a chiudere con tre successi il primo appuntamento della prestigiosa competizione itinerante dopo aver superato al tiebreak la Polonia all’esordio e dopo aver sconfitto nettamente la Thailandia. Davide Mazzanti ha dovuto fare a meno delle ...

Italia-Thailandia - Nations League volley femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo una sofferta ma convincente vittoria all’esordio contro la Polonia, secondo appuntamento nella prima tappa della Nations League 2019 di volley femminile per la Nazionale italiana che vuole cominciare al meglio la competizione per ipotecare il prima possibile la qualificazione alle Final Six. Nonostante le moltissime assenze tra le giocatrici a disposizione del tecnico Davide Mazzanti, le azzurre chiamate in causa hanno risposto con ...

Lotto/ Estrazioni Superenalotto e 10eLotto oggi 21 maggio 2019 : i numeri fortuNati : Lotto, SuperenaLotto, Estrazioni 10eLotto: numeri vincenti di oggi martedì 21 maggio 2019: quote, nessun 6, Jackpot a 156 milioni. I numeri fortunati.

Italia-Polonia oggi - Nations League volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 21 maggio si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Incomincia il prestigioso torneo itinerante che ci terrà compagnia nelle prossime cinque settimane, la nostra Nazionale inizia la propria avventura a Opole dove affronterà le padrone di casa: ostacolo molto impegnativo per le azzurre prima delle sfide dei prossimi due giorni in programma contro Germania e Thailandia. Le ragazze del CT ...

'Cuori scateNati' a Foggia : E' arrivato il momento del gran finale per la quinta rassegna 'Foggia a Teatro' che tanto successo riscuote come sempre al Teatro del Fuoco, con spettacoli da tutto esaurito e frequenti repliche invocate dal pubblico di tutta la Capitanata. L'epilogo, in programma venerdì 10 maggio , sipario ore 21,, è affidato a un quartetto d'eccezione che ...

Moto3 - risultato FP1 GP Spagna 2019 : John McPhee il migliore davanti a Canet e al sorprendente Riccardo Rossi. Quinto Dennis Foggia - indietro FeNati : E’ del britannico John McPhee il miglior crono delle prove libere 1 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) l’alfiere della Honda (Petronas Spinta Racing) ha trovato il best time di questo turno nelle ultime battute precedendo di 147 millesimi il leader del campionato Aron Canet (+0″147) sulla KTM Sterilgarda Max Racing Team e il sorprendente rookie nostrano ...

Nati oggi - tutti i compleanni vip del mese di maggio : 15 maggio Giornata importante per il mondo dello sport: la regina italiana dei tuffi, Tania Cagnotto, spegne oggi 34 candeline, nello stesso giorno del campione di tennis Andy Murray, 32 anni, 16 ...

Nati oggi - i compleanni del mese di maggio : Sportivi, attori, cantanti... Giorno per giorno, scopri i tanti compleanni vip del mese 1 maggio E' il compleanno di Roby Facchinetti che compie 75 anni e festeggia nello stesso giorno dell'ex bomber di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff (51 anni) e di Violante Placido (43 anni). 2 maggio Il giorno successivo tocca al figlio Francesco Facchinetti, che spegne 39 candeline insieme a Donatella Versace (64 anni) e a David Beckham (44 anni). 3 ...

Milano. Oggi 25 aprile si celebra l’InterNational girls in ICT day : STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano per avvicinare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, alle discipline STEM, sostiene l’International

Def - Tria : “Il rialzo dell’Iva va confermato in attesa di trovare misure alterNative che non si possono definire oggi” : “Confermo quello che è scritto nel Def: valuteremo misure alternative” all’aumento dell’Iva ma “è inutile pensare che le misure alternative si possano definire oggi”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, rispondendo alle domande nel corso dell’audizione in Parlamento sul Def. “Nel Def viene affermato che tutto ciò che verrà fatto dovrà confermare la compatibilità degli obiettivi di bilancio e questo è ...