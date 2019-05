La tensione in Forza Italia è piuttosto alta 

agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'ipotesi che si tenga un congresso o un'Assemblea potrebbe mettere tutti d'accordo in, ma prospettive di un direttorio o di lasciare tutto invariato nell'organizzazione del partito si scontrerebbero con la richiesta dei tanti che chiedono una svolta dopo l'8% ottenuto alle Europee. Oggi Berlusconi era a Bruxelles. Non ha incontrato Orban perché al vertice dei leader del Ppe il ministro ungherese non ha partecipato in quanto sospeso ma ha indossato i panni del mediatore: "Convincerò lui a restare nella famiglia popolare e i membri del Ppe a volere che l'Ungheria e lui restino". Cercherà di fare la stessa cosa in unaalle prese con la fibrillazione interna post-voto. Domani ci sarà l'assemblea dei deputati, oggi si sono visti i senatori, giovedì si terrà l'ufficio di presidenza. Al momento non c'è una 'exit strategy', si discuterà innanzitutto della linea ...

