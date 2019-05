Involtini di salmone e asparagi al brandy

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un gustoso antipasto finger food, che assicura un impiattamento d’effetto ed elegante, da realizzare con pochi e semplici ingredienti. Un piatto colorato a base di pesce e verdura, che unisce la morbidezza delalla croccantezza dell'asparago.irpIngredienti400 gNorvegese fresco - 350 gverdi - pinoli - 1 mazzo erba cipollina - aglio - olio d'oliva - sale e pepe - 1 manciata di uvetta - mezzo bicchiere di- 2 rametti di timo frescoper la salsa: 2 arance - 2 cucchiai di aceto - olio d'oliva - sale e pepeProcedimentoAmmollate l’uvetta in metà del, tostate i pinoli e tritateli finemente. Tagliate in due glinel senso della lunghezza e fateli rosolare per 5 minuti con l'olio il timo e l'aglio. Aggiungete l’uvetta strizzata, cuocete per 2 minuti facendo sfumare a fuoco vivo ilrimasto.Disponete gli...

