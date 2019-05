Incendi in Italia | una devastazione da 107 000 ettari l’anno | nel 2017 il record in

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio Incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Fidenza - candidato di Fratelli d’Italia vuole “più sicurezza”. Ma ha commesso 40 reati tra furti - danni e Incendi : ritirato : candidato con Fratelli d’Italia, voleva fare in modo che la sua città, Fidenza, in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che il candidato ha commesso, tra il 2005 e il 2009, quaranta reati. Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, ...

Incendio su mercantile italiano al largo della Spagna : equipaggio evacuato : Incendio a bordo di un mercantile battente bandiera italiana, la nave “Grande Europa” di Grimaldi Lines: le fiamme sono divampate mentre navigava a 25 miglia a sud di Maiorca, secondo quanto riferito dal Servizio di coordinamento di emergenza delle Isole Baleari. Quattordici dei 25 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e altri 9 sono rimasti a bordo per partecipare alle operazioni di spegnimento dell’Incendio. In ...

Sicurezza - reati in calo in Italia : diminuiscono gli stupri ma è allarme Incendi dolosi : Calano i delitti commessi in Italia, che diminuiscono del 15% nel raffronto tra i primi mesi del 2018 e quelli del 2019. I dati della direzione centrale della polizia criminale registrano con il segno ...

Notre-Dame - 314 i tesori italiani a rischio. Da Villa Adriana agli Uffizi - ecco l'elenco. Bonisoli : 'Per l'antIncendio 110 milioni' : ... il nostro Paese vanta il più grande patrimonio d'arte al mondo, ma la sua protezione, pur prevista delle leggi, non è minimamente garantita. Non a caso l'Italia vanta vari "precedenti" in fatto di ...

Notre-Dame - 314 i tesori italiani a rischio. Da Villa Adriana agli Uffizi - ecco l’elenco. Bonisoli : “Per l’antIncendio 110 milioni” : Dalla Cappella Palatina degli Uffizi di Firenze all’Archivio di Stato di Venezia, fino a Villa Adriana e al Pantheon di Roma. Sono almeno 314 i monumenti italiani che non hanno misure antincendio adeguate alle norme. E sono solo una parte del censimento, cioè quelli oggetto di un “piano straordinario” appena finanziato dal Mibac con 109,4 milioni di fondi europei. All’appello mancano ancora sei regioni, ma questo elenco che il ...

Incendio Notre Dame - ingegnere italiano : “In teoria in 5 anni si può ricostruire” : La ricostruzione di Notre Dame in 5 anni, promessa da Macron, “in linea teorica si può fare, tenendo conto di risorse e commissari, e anche di una burocrazia che in Francia è più efficiente che da noi; ma resta da considerare che in casi come questo i danni verificati in un primo momento sono sempre inferiori a quelli che emergono dopo“. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando ...

Notre-Dame - il docente italiano allertò i francesi nel 2016 : “Impossibile spegnere un rogo nel tetto. Installate antIncendio” : L’incendio che ha cambiato il volto di Parigi, devastando la cattedrale di Notre-Dame poteva essere evitato. Le numerose fragilità dell’edificio gotico e, in particolare, del suo tetto in legno fatto da 1.300 alberi di quercia, alcuni risalenti all’epoca di Carlo Magno, sono indicate nero su bianco in uno studio italiano, coordinato da Paolo Vannucci, da 24 anni in Francia, dove insegna Meccanica all’università di Versailles Saint Quentin en ...

Notre-Dame - l’Incendio dei luoghi comuni : e se fosse successo in Italia? : Come è stato percepito dall’opinione pubblica mondiale il disastro di Île de la Cité? Come una tragedia, qualcosa di paragonabile all’11 settembre o alla strage del Bataclan. Eppure è stato qualcosa di molto diverso, di più vicino all’incendio della Fenice di Venezia o al crollo della Schola Armatorum a Pompei. La provocazione allora è d’obbligo: come avrebbe reagito il mondo se un simile scempio fosse accaduto ...

Incendio Notre Dame – Le note della Marsigliese prima delle partite dei campionati italiani di Basket : La FIP accoglie la proposta della LegaBasket. Le note della Marsigliese prima delle partite di LBA, LNP e LBF in segno di solidarietà al popolo francese per l’Incendio alla cattedrale di Notre Dame Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, apprezzando l’iniziativa adottata dalla LegaBasket, ha deciso di far suonare le note della Marsigliese anche nei campionati di Lega Nazionale e della Lega Femminile in ...

Incendio Notre Dame - esperto italiano : “Avevamo segnalato il rischio nel 2016” [GALLERY] : “Ho dovuto segnalare ieri all’Eliseo la presenza di questo rapporto“: lo ha dichiarato Paolo Vannucci, professore di Meccanica all’Università di Versailles, ad Agorà, su RaiTre, autore del documento. “Il 20 aprile 2016 avevamo fatto un sopralluogo alla cattedrale e ci eravamo resi conto che c’era effettivamente un problema di sicurezza rispetto agli incendi, lo avevamo segnalato“. Secondo lo studio ...

Parigi - Incendio a Notre Dame : gli archeologi italiani mettono a disposizione della Francia le loro competenze : “L’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame colpisce un simbolo del patrimonio culturale europeo, oltre che un simbolo della cristianità. La vicenda accende un faro sul tema cruciale della tutela e della conservazione del nostro patrimonio, del quale spesso dimentichiamo l’estrema fragilità. Al di là di qualsiasi ipotesi di futura ricostruzione, la perdita di memoria storica è letteralmente inestimabile. Oggi è un giorno di ...

Notre-Dame - uno studio italiano lanciò allarme su rischio Incendio - : La polvere stratificata nei secoli sulle travi del tetto di Notre-Dame potrebbero essere stata la causa scatenante del rogo. E sulla pericolosità di questa situazione c'è uno studio condotto da un ...

Notre-Dame - sistema antIncendio «rudimentale» : in uno studio italiano l’allarme inascoltato : Una concentrazione di polveri, stratificate nel corso dei secoli, che ha un effetto deflagrante, attivabile da qualsiasi tensione elettrica: ecco i risultati della ricerca condotta tre anni dal professor Paolo Vannucci, docente a Versailles...