huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) È il” in. Quello del cardinale Pietro Parolin che corregge il tiro su Matteo Salvini - pur ribadendo il rimprovero sull’uso del rosario - e dopo un’anticamera di quasi un anno dichiara che ci sarà un “dialogo” anche con il leader leghista uscito trionfatore dalle elezioni europee, perché “ildice sempre: dialogo, dialogo, dialogo” . E poi quello dell’Osservatore Romano dopo l’omissione di parte della trascrizione integrale spagnola e del video dell’intervista rilasciata daFrancesco a Televisa nel passaggio riguardante il cardinale Theodore McCarrick, spretato per pedofilia. Il quotidiano della Santa Sede pubblicherà una precisazione chiarendo che il testo italiano pubblicato ieri anche dall’organo ufficioso della Santa Sede conteneva un ...

nicolatavilla : RT @CesareSacchetti: Padre Giuliano Stenico:'21 euro al giorno non sono sufficienti per assistere i richiedenti asilo.' Non capisco. Se 'no… - effe_grazia : RT @CesareSacchetti: Padre Giuliano Stenico:'21 euro al giorno non sono sufficienti per assistere i richiedenti asilo.' Non capisco. Se 'no… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: In Vaticano è il giorno degli 'errata corrige'. Il Papa 'sbianchettato' su McCarrick diventa un caso -