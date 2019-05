Hysaj e Mario Rui – L’agente a Radio Marte | “Difficilmente il Napoli troverà di meglio

forzazzurri

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il procuratore dei terzini azzurriRui,Giuffredi, ai microfoni diha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al futuro dei suoi assistiti.Rui – Le dichiarazioni di Giuffredi non lasciano molto spazio all’interpretazione. Le parole dell’agente non nascondono delusione per le critiche verso i terzini. “Elseidcriticato? Voglio ricordare a tutti che con Sarri in panchina era considerato tra i migliori terzini di Europa. Mi chiamò la Juventus ma Elseid rifiutò perché la sua volontà era quella di vincere qualcosa di importante con la maglia del. Davvero non comprendo le critiche verso di lui. Dopo 4 anni alandrà via per un club importante, è giusto cambiare aria dopo tanti anni. Per quanto riguardaRui il discorso è simile. Giusto cambiare ed in Italia è stimato da Mazzarri ma ci ...

