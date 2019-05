Genova | cronista picchiato dalla polizia | agenti del Reparto Mobile coinvolti si

Cronista ferito durante scontri a Genova - Di Maio : “Basta rievocare ultradestra”. Salvini : “Con centri sociali sempre casino” : I due vicepremier non litigano, non si citano mai, ma si dividono anche su quanto accaduto durante gli scontri di Genova, dove un giornalista di Repubblica è stato preso a manganellate – riportando fratture e un trauma cranico – durante una carica della polizia contro i manifestanti che protestavano per il presidio di Casapound. Luigi Di Maio sottolinea la necessità di “abbassare un po’ la tensione” e aggiunge: ...