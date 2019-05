Conte al Quirinale da Mattarella

Colloquio al Quirinale Mattarella-Conte : 16.20 Il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, dopo i colloqui separati con i vicepremier Salvini e Di Maio. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Dopo l'incontro con il presidente Mattarella è rientrato nella sede di governo.

Giuseppe Conte - la bomba di Paolo Becchi : "Decreto sicurezza - mossa sporca al Quirinale?" : Al rintocco del mezzodì ieri il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, a colloquio col capo dello Stato. Il motivo è il famoso Decreto sicurezza bis fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini, soprattutto in vista del voto del 26 maggio. Un voto che riguarda non solo il ri

Il governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Conte e (poi) Salvini salgono al Quirinale E la Sicurezza slitta a dopo il voto europeo Giorgetti : così non si può andare avanti : Il capo del governo: nessuna censura preventiva dal presidente. Scontro Lega-M5S sull’abuso d’ufficio

Governo - Conte : “In consiglio dei ministri clima sereno e costruttivo. Dal Quirinale nessuna censura” : Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con ...

Giorgetti : "Non ho accusato Conte ma così non si va avanti" | Premier al Quirinale : in corso un colloquio con Mattarella : "Oggi non ci sara' il Cdm, ci sonoincombenze tecniche", annuncia il sottosegretario. Slitta ancora la riunione dei ministri che avrebbe dovuto votare il decreto Sicurezza bis, con le modifiche apportate dal ministro Salvini

Conte al Quirinale incontra Mattarella : 13.04 Il presidente del Consiglio Conte è giunto al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato Mattarella. Al centro del colloquio l'agenda politica del governo, tra cui anche il Decreto Sicurezza rinviato nell'ultimo Consiglio dei Ministri.

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte l'hanno fatta grossa. Retroscena dal Quirinale : Mattarella furioso : "Uno scudo umano". Giuseppe Conte e M5s si sono nascosti dietro Sergio Mattarella per mettere in difficoltà Matteo Salvini e il presidente della Repubblica non l'ha presa affatto bene. La sceneggiata del premier la sera del CdM, con il decreto sicurezza stoppato a causa delle "criticità rilevate dal

Decreto Sicurezza - Conte : “Va approfondito - necessario esame del Quirinale”. E si difende : “Lega? Non mi sento sfiduciato” : Se per Matteo Salvini il Decreto Sicurezza bis è già “limato e pronto”, dopo le tensioni in Consiglio dei ministri, è ora il premier Giuseppe Conte a prendere tempo, senza indicare una data precisa per la sua approvazione. Per il premier manca ancora “il necessario esame del Quirinale”, dopo i dubbi fatti filtrare dal Colle sul rischio incostituzionalità. “Il Decreto legge Sicurezza è complesso e presenta dei profili che vanno ...

Salvini-Conte - lite in consiglio dei Ministri : «Sul tuo decreto perplessità del Quirinale». «Ah sì? E quali sono?» : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Il decreto di revoca di Siri è un caso : il Quirinale chiede correzioni - Conte depenna i 'passaggi irrituali' : Quello che ufficializzava la rimozione di Armando Siri doveva essere un decreto di poche righe, sulla falsariga dei precedenti. Ma così non è stato e la situazione si è ingarbugliata tanto che si è ...