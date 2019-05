Chris Hemsworth incontra i fan in vista dell' uscita di Men in Black

Chris Hemsworth - stile da supereroe in paisley : Il 24 aprile, in tutte le sale cinematografiche italiane è arrivato «Avengers Endgame», uno dei film più attesi degli ultimi anni, da parte dei fan della Marvel e non solo. E per celebrare al meglio l'ultimo capitolo della saga dei supereroi, il cast ha partecipato alla première mondiale della pellicola a Los Angeles, durante la quale non potevano mancare gli interpreti dei supereroi più amati nelle loro vesti ...

Men in Black International : il nuovo poster del film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson in anteprima esclusiva : ... e racconta di un gruppo di agenti nella sede di Londra dei MiB alle prese con una delicata indagine su una talpa presente all'interno dell'organizzazione che li porterà in giro per il mondo intero. ...

Chris Hemsworth : i figli dell’attore amano Wonder Woman! : Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor in Avengers: Endgame, il nuovo film dei Marvel Studios, ma l’attore rivela che i suoi figli sono grandi fan di Wonder Woman, eroina Dc Comics interpretata dalla star di Hollywood Gal Gadot! “We’re in the endgame now.” See Marvel Studios’ #AvengersEndgame in 4 days. Get your tickets now: https://t.co/BSK2ltUF9f pic.twitter.com/J0VtKHatPA — Marvel ... Leggi tuttoChris Hemsworth: i figli ...