A tutto The Big Bang Theory su Fox | per i nostalgici di Leonard | Sheldon e gli altri

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Per chi sente già la mancanza die di tutti glinerd, arriva il canale che fa per voi: a giugno c'è The Bigsu Fox. Il canale a pagamento di Sky dedica un posto speciale alla comedy che ha appassionato moltissime persone inil mondo, rilanciando la figura del nerd.La serie, terminata il 16 maggio con un doppio episodio conclusivo che ha totalizzato quasi 20 milioni di spettatori, tornerà in onda con una super maratona tutta da ridere. L'appuntamento è sul canale 113 a partire da venerdì 7 fino a sabato 15 giugno, quando l'appartamento 4B hce per anni ha ospitatoaprirà di nuovo la sua porta. Una settimana in compagnia del gruppo di amici più divertente della televisione. Con The Bigsu Fox, i curiosi potranno avvicinarsi alla serie e scoprirla per la prima volta, mentre iavranno pane per i loro ...

