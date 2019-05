Una Vita | trame prossima settimana | Leonor ripensa a Pablo | la Dicenta furiosa con Samuel

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Nuovi colpi di scena terranno incollati sul piccolo schermo i fan dello sceneggiato “Una” con le puntate della. Gli spoiler annunciano cheHildago farà un passo indietro con la sua nuova fiamma Inigo. In particolare la mente della figlia di Rosina Rubio tornerà ai momenti passati insieme al suo defunto maritoBlasco.Alday invece volterà le spalle alla matrigna Ursula, facendola andare su tutte le furie, perché consentirà alla moglie Blanca di rifarsi una nuovaal fianco di suo fratello Diego lontano da Acacias 38. Liberto si sente in colpa,si allontana da Inigo Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019, rivelano chedopo aver ucciso il padre Jaime per impedirgli di denunciarlo, deciderà di costituirsi in commissariato. Per fortuna il marito di Blanca non ...

FBiasin : I tifosi che 'godo per l'addio di #Gattuso!' (pochi ma 'rumorosi') può essere che capiscano di allenatori (si vedrà… - beppesevergnini : L’Inter è una forma di allenamento alla vita #InterEmpoli #ChampionsLeague #interismi #amala - oss_romano : #27maggio Non è mai lecito eliminare una vita umana. Il #Papa ribadisce il no all’aborto e condanna la mentalità e… -