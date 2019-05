Una supernova ha “costretto” l’uomo a camminare su due gambe

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Secondo una ricerca pubblicata su “Journal of Geology” da un team dell’Università del Kansas, coordinato da Adrian Melott l’uomo sarebbe stato “costretto” asu duedall’esplosione di una, verificatasi tra 8 e 2,6 milioni di anni fa, a 163 anni luce dalla Terra: i “fuochi d’artificio cosmici” avrebbero bombardato l’atmosfera, caricandola con un’enorme quantità di elettroni e aumentando quindi la frequenza dei fulmini. Ne è seguito il moltiplicarsi di incendi nelle foreste in cui vivevano i nostri progenitori, spinti a muoversi nella savana per sfuggire alle fiamme. Per giungere alla suddetta conclusione il gruppo si esperti si è basato sull’analisi della presenza nei fondali oceanici di un raro isotopo del ferro, il ferro-60, legato appunto alle esplosioni di supernove. Inoltre, negli ...

