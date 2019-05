TelevideoRai101 : Tokyo, accoltella studenti: 2 morti - RossEleven : RT @ilmessaggeroit: #tokyo, accoltella #bambini e insegnanti prima di essere fermato: 15 feriti - RossEleven : RT @ilmessaggeroit: #tokyo, accoltella a morte un bambino e un adulto e ferisce altre 17 persone prima di essere fermato -

Si aggrava il bilancio delle vittime di un attacco in un parco di Kawasaki, ada parte di uomo che hato i passanti:isono due, un adulto e una bambina,17 i feriti. L'aggressore ha poi cercato di suicidarsi infliggendosi una coltellata al collo, prima di essere arrestato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di due coltelli. Il movente non è ancora stato chiarito.L'attacco è avvenuto alle 8 del mattino alla fermata mentre gli alunni di una scuola cattolica si aprestavano a salire su uno scuolabus.(Di martedì 28 maggio 2019)