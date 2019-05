Terremoto nel calcio spagnolo | truccate partite di prima e seconda divisione | tra gli

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Nuoveche sconvolge il. Secondo le ultime novità diversi calciatori sospettati di far parte di un’organizzazione che ha truccatodisono stati arrestati, la notizia è stata lanciata direttamente dai media spagnoli. La polizia contattata da Afp ha confermato ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli. Come riportato dai media tra gli arrestati ci sono un ex calciatore del Real Madrid, sospettato di guidare l’organizzazione, calciatori ed ex della massimae il presidente dell’Huesca. Accuse pesantissime: combine, corruzione e riciclaggio. LEGGIWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRAL'articoloneldi: tra gli arrestati anche un ex Real MadridWeb.

