Salvini:fiducia in Conte,avanti impegni

matteosalvinimi : #Salvini: ringrazio ancora una volta i 9 milioni di italiani che mi hanno dato fiducia! ???? ?? #portaaporta @RaiPortaaPorta - matteosalvinimi : #Salvini: ho sentito Presidente del Consiglio questa mattina a cui ho rinnovato lealtà e fiducia, abbiamo ancora ta… - matteosalvinimi : #Salvini: grazie ai 9milioni di italiani che mi hanno dato fiducia, vedrò di meritarmela con in lavoro. ???? ?? #nonstopnews @rtl1025 -

"Non ho intenzione di mandare l'Italia al voto",ha detto il vicepremier, in conferenza stampa al Viminale. "ha la mia piena. Non ho ambizioni,l'unica condizione è mantenere gli". Torna sulla Tav in Val Susa: "L'esito del voto in Piemonte è chiaro, le forze a favore hanno preso l'80%". Riguardo alla riforma fiscale:"Vogliamo lasciare libertà di scelta tra regimi fiscali". In Europa, "se i Popolari lasciassero i Socialisti,sarebbe ipotizzabile un asse con conservatori e progressisti".spiega(Di martedì 28 maggio 2019)