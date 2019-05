Reddito di cittadinanza, l’elenco dei beni che non si possono acquistare con la card

(Di martedì 28 maggio 2019) Il ministero del Lavoro ha stilato, attraverso un decreto, l'elenco deie dei servizi che non è possibilecon ladeldi, finora utilizzata da 600mila utenti. L’utilizzo dellanon è inibito solo per i giochi con vincite in denaro, ma anche per una lunga serie di. Si parte dall’impossibilità di, noleggiare o prendere in leasing navi e imbarcazioni da diporto, così come non si può accedere a servizi portuali. Escluso anche l’acquisto di armi, ma anche di materiale pornografico o die servizi solo per adulti. Si escludono anche i servizi finanziari e creditizi, così come i servizi di trasferimento di denaro. Non rientrano tra le spese consentite neanche i servizi assicurativi. Infine, esclusione anche per gli articoli di gioielleria e di pellicceria, gli acquisti in gallerie d’arte e quelli in club privati.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...