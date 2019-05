Questi mini acari vivono nei nostri pori dove si accoppiano e muoiono in due settimane

Gossip Uomini e Donne - Manuel Galiano : “Segnalate anche Questi…” : Manuel Galiano di Uomini e Donne reagisce dopo la segnalazione: “Pagliacci” Manuel Galiano, alcuni giorni fa, è finito nell’occhio del ciclone per via di una segnalazione arrivata sul suo conto. Di cosa si tratta? Una fanpage instagram ha pubblicato una foto di lui insieme ad un’altra ragazza in atteggiamenti equivoci in un locale. Una segnalazione che ovviamente ha infiammato immediatamente gli animi dei tantissimi fan ...