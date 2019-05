Papa: no ai muri, non ripetere errori

Avvenire_Nei : L'intervista. Papa Francesco: chi costruisce muri ne resta prigioniero - AndreaMenditto : RT @Agenzia_Ansa: #Papa: 'Muri come Berlino, uomo animale che ripete errori. Porti chiusi ai migranti? Tutto molto triste' #ANSA https://t.… - saltaevola : RT @Agenzia_Ansa: #Papa: 'Muri come Berlino, uomo animale che ripete errori. Porti chiusi ai migranti? Tutto molto triste' #ANSA https://t.… -

"Non so che succede con questa nuova cultura di difendere territori facendo. Ne abbiamo già conosciuto uno, quello di Berlino, che ci ha portato tanta sofferenza". lo ha detto ilin un'intervisa per Televisa, rilanciata dai media vaticani."L'uomo è l'unico animale che cade due volte nella stessa buca", aggiunge. Torna sulla vicenda della pedofilia in Cile e sugli abusi nascosti. "Mi sono reso conto che avevo informazioni sbagliate. Le domande dei giornalisti mi hanno aiutato a capire".(Di martedì 28 maggio 2019)