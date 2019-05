Palermo, abusi durante gli esorcismi: frate condannato a sei anni e dieci mesi

(Di martedì 28 maggio 2019) Per lungo tempo avrebbe approfittato del suo ruolo die dello stato di prostrazione mentale delle fedeli che si rivolgevano e lui e, con la scusa di liberarle dal demonio in presunti riti di esorcismo, abusava sessualmente di loro palpeggiandole nelle parti intime. Per questo motivo Padre Salvatore Anello,cappuccino palermitano, è statooggi dalla seconda sezione del tribunale dia seidi reclusione per il reato di violenza sessuale ai ddi quattro donne, una delle quali minorenne all'epoca dei fatti. A carico del religioso, che per adesso resta libero in attesa del processo di appello, i giudici hanno imposto anche il pagamento di un risarcimento d, una provvisionale immediatamente esecutiva di cinquemila euro a testa per le sue vittime.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...