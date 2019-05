Matteo Salvini al Pd: “Ora lanciate l’allarme spread, ma avete accumulato 300 miliardi di debito” (Di martedì 28 maggio 2019) Il leader della Lega si connette in diretta su Facebook dal tetto del Viminale per ringraziare i suoi elettori per il risultato raggiunto alle elezioni europee, ma anche per scagliarsi contro il Partito Democratico: "Ora lanciano l'allarme spread, ma negli anni dei loro governi hanno accumulato 300 miliardi di debito".



