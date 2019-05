Il tutorial per creare un fidanzato finto

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Che Mark Caltagirone non esista è l’unica certezza nel Pamela Prati gate, una storia fatta di colpi di scena, omissioni e lacune, architettata non si sa bene da chi, né, esattamente, perché. Una storia d’amore finta, crollata pezzo dopo pezzo, mentre tutta l’Italia si divertiva a cercare informazioni su un «promesso sposo» che nemmeno la sua «futura moglie» aveva mai visto. Tutti a deridere Pamela Prati, quando in realtà crearsi unfake è una pratica piuttosto comune. WikiHow elargisce una serie di suggerimenti pratici per chi ha deciso di simulare una relazione inesistente, che può tornare utile «se vuoi distogliere l’attenzione dal fatto che sei single. Può servirti anche a nascondere una relazione che non vuoi rendere pubblica, ad esempio perché sei gay e vivi in una cultura conservatrice». Ma, avverte, «un partner immaginario non è facile. Serve molto impegno, ...

blink182ss : RT @ourbeavtylife: Ecco a voi i due tutorial, e mi raccomando ragazzi siate attivi perché ci sono tante sorprese in serbo per voi! ?? https:… - Cucina_Italiana : Oggi non potete non mangiarlo... e fatto in casa è ancora più buono! #HamburgerDay - ScuolaLCI : Oggi non potete non mangiare un hamburger, è l'hambugrer day! E fatto in casa è ancora più buono:… -