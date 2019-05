Genoa | Prandelli giunto al capolinea nonostante la salvezza | già individuato il suo

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Le parti hanno deciso di non proseguire insieme, dunque il club ligure ha già iniziato le ricerche per il nuovo allenatore che guiderà i rossoblù l’anno prossimo Non sarà Cesarel’allenatore delnella prossima stagione, le parti hanno deciso di separarsila complicataraggiunta all’ultima giornata. Mauro Locatelli/Laressel’ex ct avesse avuto diritto per contratto ad un altro anno, la scelta è stata quella di lasciare il club ligure, che ha a sua volta avallato questa decisione. Adesso per Preziosi inizia la caccia al sostituto, giàin Leonardo Semplici, riuscito a regalare alla Spal unatranquilla. Già la scorsa estate il numero uno delaveva ragl’accordo con l’allenatore toscano, prima che la dirigenza lo convincesse a puntare su Ballardini. Adesso non ci sono più ...

DiMarzio : #Genoa, presto l'incontro tra #Prandelli e #Preziosi. Nel frattempo, il presidente rossoblù ha già individuato il p… - MarcoBovicelli : #Genoa, #Prandelli non resterà nonostante l’anno di contratto: a breve incontro con #Preziosi per separarsi, è quel… - LiguriaNotizie : Genoa, Prandelli in bilico: Semplici in pole -