Di Maio si dimette? Per il momento torna Di Battista

EUROPEE 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

Di Maio non si dimette : "AvantiSi vince insieme - si perde insieme" : "Nessuno ha chiesto le mie dimissioni - ha dichiarato Di Maio, citando Grillo, Di Battista, Casaleggio, Fico -. Siamo tutti d'accordo che il Movimento deve organizzarsi e riorganizzarsi internamente, ma nessuno ne ha fatto una questione di teste da far saltare" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio a L'aria che tira attacca la Lega : "Se Edoardo Rixi sarà condannato lo faremo dimettere" : "Nel contratto di governo c'è scritto che in caso di condanna la persona si deve dimettere", sottolinea Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. " Il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta del Consiglio dei ministri", attacca il vicepremier grillino, "e se dovremo far

Carlo Calenda ospite di Leggo : «Salvini e Di Maio non lavorano - Virginia Raggi si deve dimettere - alle Europee il Pd deve puntare almeno al 25%» : Carlo Calenda ospite nella redazione di Leggo per il forum in vista delle Elezioni Europee. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo Renzi e successivamente in quello...

Luigi Di Maio : "Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm" : “Faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei ministri, alla Lega, di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri”. È il Blog delle Stelle a riproporre - all’ora in cui è previsto che inizi il Consiglio che tratterà, soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta (puntualizzando “io non voglio accusare questa o quella forza ...

Siri - Di Maio : “Si dimetterà - abbiamo maggioranza in Cdm. Lega sceglie strada della casta” : Luigi Di Maio, intervistato a CartaBianca da Bianca Berlinguer bacchetta la Lega per aver intrapreso la strada "della vecchia politica, quella che protegge sempre i suoi politici". È sicuro della decadenza di Siri: "Può tornare a fare il senatore. Decadrà da sottosegretario, noi abbiamo la maggioranza in cdm, nove a sei".Continua a leggere

"Siri non si dimette" - dicono fonti leghiste. Di Maio : "Ultimo giorno - faccia un passo indietro" : Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, al termine di una conference call al Coni con le federazioni invernali internazionali sulla candidatura di Milano-Cortina ai ...

La gola profonda della Lega a Libero : "Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara" : «Siri si dimetterà. Perché non possiamo, a poche settimane dalle Europee, rimanere impiccati a questa vicenda. Dopo di che, la pagheranno cara». E il "come" è già scritto: «Dopo le Europee o si fa un sostanzioso rimpasto o si va al voto. Noi siamo pronti». A dirlo a Libero è un esponente del governo

Lega : "Siri non si dimette". Di Maio : "Tanto casino per una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Caso Siri - la Lega fa quadrato : Non si dimette | Di Maio : Quanto casino per una poltrona : E il teorico della flat tax indagato per corruzione ringrazia i colleghi del Carroccio e smentisce di sentirsi abbandonato. Il nodo delle dimissioni sarà sciolto con il Cdm di mercoledì