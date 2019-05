Di Maio si dimetta o da Statuto M5S è perseguibile per colpa politica

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Le elezioni europee hanno in Italia dato un responso chiaro: un netto vincitore - la Lega di Matteo Salvini -, un non vincitore e non (troppo) perdente - il PD allargato (?) di Zingaretti- e uno sconfitto - il Movimento 5 Stelle e in particolare il capo politico Luigi Di-, per il quale si può dire trattarsi di un caso da manuale di suicidio politico annunciato.Infatti, a volerli cogliere, i segnali di una disfatta erano già evidenti e non da poco tempo, così come i rischi ai quali il Movimento stava andando incontro appiattendosi sempre di più sulle posizioni salviniste e tradendo sé stesso e i suoi elettori.È di tutta evidenza che la responsabilità del crollo ricade in toto sul capo politico del Movimento, Luigi Di, che dovrebbe ora prendere atto delle proprie responsabilità e dimettersi.Responsabilità evidenti: ...

