Una donna | due volti

Prato - infarto mentre è al seggio : morta Una donna - quarto decesso nel giorno delle elezioni : Una donna di 72 anni è morta per un infarto mentre si trovava in un seggio di Seano, in provincia di Prato, dopo essere stata colta da un malore. In presenza dei familiari, si è accasciata ed è stata trasferita in ospedale, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. È questo il quarto decesso verificatosi nel giorno delle elezioni europee.

In Una partita giovanile offese sessiste e riferimenti ad atti sessuali contro arbitro donna : Un altro episodio di sessismo nel calcio. Lo racconta nel dettaglio Repubblica.it. Mercoledì scorso, su un campo di Mestre dove si svolgeva una partita giovanile, un arbitro donna di ventidue anni, Giulia Nicastro, è stata insultata pesantemente dai genitori dei piccoli calciatori. “Meglio prostituirti che fare l’arbitro” Le è stato detto, tra le altre cose. Le offese erano iniziate già all’inizio della partita, ma il ...

Una donna ha denunciato di aver ricevuto una scheda già votata in Irpinia : Ha ricevuto una scheda già votata, che non avrebbe dovuto trovarsi tra quelle da consegnare agli elettori, una donna che si è recata al seggio di contrada Tesoro di Ariano Irpino e che al momento di prendere le schede per le Europee e per le Comunali ha notato che quella per le amministrative aveva simbolo di lista e nome del sindaco già barrati. L'elettrice ha segnalato l'irregolarità al presidente di seggio che, a sua volta, ha avviato ...

Pavia - strangola e uccide Una donna 26 anni : poi fugge e si ammazza sparandosi : Omicidio-suicidio nel Pavese. Ha ucciso una cubana di 26 anni, poi è fuggito e si è ammazzato sparandosi nelle campagne alle porte di Pavia. È questa la prima ricostruzione dei...

Omicidio-suicidio nel Pavese. Uccide Una donna e si toglie la vita : Ha ucciso una cubana di 26 anni, poi è fuggito e si è ammazzato sparandosi nelle campagne alle porte di Pavia. È questa la prima ricostruzione dei carabinieri di quanto accaduto oggi nel Pavese. Il killer che si è ucciso aveva 48 anni.La vittima è stata trovata morta in una villa di Borgarello (Pavia). La donna è stata strangolata. A ritrovare il corpo è stato un parente, preoccupato dal ...

Il volto di Una donna giapponese vissuta 3.500 anni fa ricostruito dal suo DNA : Prendendo il DNA da un suo dente, gli scienziati son riusciti a ricostruire il volto di una donna giapponese vissuta tra i 3.500 e i 3.800 anni fa. La sua scoperta ci racconta molto del suo passato, del popolo Jomon a cui apparteneva e della storia antica di queste aree geografiche. Vediamo insieme cosa c’è da sapere.Continua a leggere

Una donna ha cercato di avvelenare il marito con l'ammorbidente : Non accettava la crisi profonda in cui era caduto il matrimonio, tanto da far decidere al marito di separarsi: così ha versato dell'ammorbidente in una bottiglia d'acqua minerale che l'uomo era solito usare. L'uomo, 62 anni, dopo aver bevuto, ha accusato forte bruciore di stomaco ed è andato di corsa all'ospedale di Bobbio, nel piacentino, dove è stato curato per i sintomi dell'avvelenamento. La donna, 59 anni - che ha ammesso il ...

Manuela Arcuri : "Avances da Una donna? E' capitato e ho provato un certo imbarazzo..." : Manuela Arcuri è tornata in tv grazie alla quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.L'attrice latinense è intervenuta, più volte, anche nel dibattito riguardante il caso Pamela Prati e il suo finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, affermando di essere stata anche lei vittima di questo "sistema".prosegui la letturaManuela Arcuri: "Avances da una donna? E' capitato e ...

Monica Bellucci : "Sono stata io a lasciare Vincent Cassel. Ma quando Una donna se ne va - forse è già lasciata" : “Sono stata io a prendere la decisione di lasciare Vincent Cassel”, lo confessa Monica Bellucci in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per “Sette”, magazine del Corriere della Sera. L’attrice è tornata a parlare del legame con l’ex marito, da cui ha avuto le figlie Deva e Leonie.“Sono stata io a prendere la decisione, ma quando una donna se ne va, forse è già stata ...

Taranto : Gambiano rapina e ferisce Una donna : Si tratta di un richiedente asilo di 20 anni che ora si trova nel carcere di Taranto, adesso il 20enne di origine gambiana è accusato di rapina e lesioni personali, è stato arrestato dai carabinieri a Palagiano, un Comune in provincia di Taranto. L'uomo aveva rapinato una donna dopo un diverbio, per motivi in corso di accertamento, sottraendole con violenza un marsupio per poi allontanarsi velocemente nelle vie del centro cittadino. La donna ...

Quella che chiamavano “maschiaccio” oggi è Una donna indipendente : Quante di noi fin da piccole sono state etichettate con l’appellativo di “maschiaccio”? In realtà spesso questo attributo, per gli altri negativo, ci è stato dato solo per un senso spiccato di indipendenza e curiosità che purtroppo la società ad una “femmina” ha sempre negato. Ci piaceva correre, fare i giochi da maschi, arrampicarci sugli alberi e portare i pantaloni perché diciamocelo, erano più comodi per giocare. Se un bambino ci faceva ...

Uomo di 92 anni ucciso in una casa di riposo : l’assassina è Una donna di 102 anni : Un Uomo di 92 anni è stato trovato senza vita in una casa di riposo di Chezy-sur-Marne, città a est di Parigi. Il cadavere recava segni di violenza e la polizia ha quindi deciso di indagare per omicidio risolvendo il giallo in un modo che ha lasciato increduli gli stessi inquirenti. L'assassina infatti sarebbe una donna di 102 anni che – non potendo essere arrestata – è stata posta in un centro di cura per malati psichiatrici.--L'autopsia sul ...

Cade da scala mobile Metro C : grave Una donna : Roma, 24 mag. (Adnkronos) - di Silvia MancinelliE' caduta da un’altezza di cinque metri mentre si trovata sulle scale mobili della Metro C, alla fermata Torre Spaccata. E' successo pochi minuti fa. Forse vittima di un mancamento, un'anziana, 69 anni, è stata portata dall’ambulanza in codice rosso al